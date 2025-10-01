Todas las agrupaciones inscritas en el COAC 2026
La inscripción para el próximo Concurso del Gran Teatro Falla estará abierta del 29 de septiembre al 14 de octubre
El cartel del Carnaval de Cádiz 2026: un '¿Dónde está Wally?' a la gaditana
El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 ya está en marcha. La llegada del mes de septiembre supone el inicio de los ensayos. Y en esta ocasión, también el de la inscripción para el próximo certamen de coplas.
Los grupos tienen de plazo del 29 de septiembre al 14 de octubre. Una vez que se conozca el número de agrupaciones que participarán en el COAC 2026, se podrá cerrar la fecha del sorteo de la fase preliminar de adultos y de las semifinales infantiles y juveniles, y el calendario de las distintas fases.
Con todo, la previsión inicial es que concurra en la edición de 2026 un número parecido de agrupaciones al de 2025, año en el que llegaron al Falla 179 grupos (133 de adultos, 29 de infantiles y 17 de juveniles).
Chirigotas
- 'Mírala cara a cara' (Sevilla). En 2025: 'Pa colgaera la mía'. Letra: Raúl Calzado Pérez el Popete. Música: Antonio García Granado y Miguel Ángel Calero Gómez. Dirección: Raúl Calzado Pérez el Popete.
- 'San Taratachín' (Sanlúcar). En 2025: 'Los Tigres Blues Band'. Letra: Rubén Galán Lara. Música: Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff. Dirección: Rubén Galán Lara.
Comparsas
- 'Mindundi' (Isla Cristina, Huelva). En 2025: 'Los inadaptaos'. Letra: Eugenio David Sosa Yaque y José Félix López García. Música y dirección: Francisco Manuel Millán Martín.
- 'Los pájaros carpinteros' (Cádiz). En 2025: '¡Payaso!'. Letra: Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo. Música y dirección: José Antonio Cheza Martínez Nene.
- 'La camorra' (Cádiz). En 2025: 'La valla'. Letra y música: Marta Ortiz Deusto. Dirección: María Otero Ramos.
- 'El verdugo' (Vilches, Jaén). En 2025: 'Los charlatanes'. Letra y música: Daniel Heredia Lorente. Dirección: Miguel Sánchez Garrido.
- 'El hombre de hojalata' (Cádiz). En 2025: 'El corazón de Cádiz'. Letra: Rafael María Pastrana Lorenzo. Música: Marcos Pastrana Lorenzo. Dirección: Javier Bonat Perales.
Coros
No hay coros inscritos.
Cuartetos
No hay cuartetos inscritos.
Chirigotas infantiles
- 'Los mal-éficos' (Cádiz).
Comparsas infantiles
- 'Las traviesas' (Chiclana). En 2025: 'El pelotón de la alegría'.
Coros infantiles
No hay coros infantiles inscritos.
Cuartetos infantiles
No hay cuartetos infantiles inscritos.
Chirigotas juveniles
No hay chirigotas juveniles inscritas.
Comparsas juveniles
No hay comparsas juveniles inscritas.
Coros juveniles
No hay coros juveniles inscritos.
Cuartetos juveniles
No hay cuartetos juveniles inscritos.
También te puede interesar
Lo último