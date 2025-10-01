Todas las agrupaciones inscritas en el COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 ya está en marcha. La llegada del mes de septiembre supone el inicio de los ensayos. Y en esta ocasión, también el de la inscripción para el próximo certamen de coplas.

Los grupos tienen de plazo del 29 de septiembre al 14 de octubre. Una vez que se conozca el número de agrupaciones que participarán en el COAC 2026, se podrá cerrar la fecha del sorteo de la fase preliminar de adultos y de las semifinales infantiles y juveniles, y el calendario de las distintas fases.

Con todo, la previsión inicial es que concurra en la edición de 2026 un número parecido de agrupaciones al de 2025, año en el que llegaron al Falla 179 grupos (133 de adultos, 29 de infantiles y 17 de juveniles).

Chirigotas

Comparsas

'Mindundi' (Isla Cristina, Huelva). En 2025: 'Los inadaptaos'. Letra: Eugenio David Sosa Yaque y José Félix López García. Música y dirección: Francisco Manuel Millán Martín.

(Isla Cristina, Huelva). En 2025: 'Los inadaptaos'. Letra: Eugenio David Sosa Yaque y José Félix López García. Música y dirección: Francisco Manuel Millán Martín. 'Los pájaros carpinteros' (Cádiz). En 2025: '¡Payaso!'. Letra: Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo. Música y dirección: José Antonio Cheza Martínez Nene.

(Cádiz). En 2025: '¡Payaso!'. Letra: Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo. Música y dirección: José Antonio Cheza Martínez Nene. 'La camorra' (Cádiz). En 2025: 'La valla'. Letra y música: Marta Ortiz Deusto. Dirección: María Otero Ramos.

(Cádiz). En 2025: 'La valla'. Letra y música: Marta Ortiz Deusto. Dirección: María Otero Ramos. 'El verdugo' (Vilches, Jaén). En 2025: 'Los charlatanes'. Letra y música: Daniel Heredia Lorente. Dirección: Miguel Sánchez Garrido.

(Vilches, Jaén). En 2025: 'Los charlatanes'. Letra y música: Daniel Heredia Lorente. Dirección: Miguel Sánchez Garrido. 'El hombre de hojalata' (Cádiz). En 2025: 'El corazón de Cádiz'. Letra: Rafael María Pastrana Lorenzo. Música: Marcos Pastrana Lorenzo. Dirección: Javier Bonat Perales.

Coros

No hay coros inscritos.

Cuartetos

No hay cuartetos inscritos.

Chirigotas infantiles

'Los mal-éficos' (Cádiz).

Comparsas infantiles

'Las traviesas' (Chiclana). En 2025: 'El pelotón de la alegría'.

Coros infantiles

No hay coros infantiles inscritos.

Cuartetos infantiles

No hay cuartetos infantiles inscritos.

Chirigotas juveniles

No hay chirigotas juveniles inscritas.

Comparsas juveniles

No hay comparsas juveniles inscritas.

Coros juveniles

No hay coros juveniles inscritos.

Cuartetos juveniles

No hay cuartetos juveniles inscritos.