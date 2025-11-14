Cuarteto infantil 'Te lo cuento del revés'

Jesús Valdés repetirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tras estrenarse en la pasada edición con 'Los intensos'. En esta ocasión, se titulará 'Te lo cuento del revés'.

Para esta edición, habrá un cambio en la autoría. Juan Antonio Gutiérrez abandona este proyecto para centrarse en el coro infantil 'La perla de Cádiz'. Su lugar lo ocupará Ninfa Santamaría.

Esta será la tercera agrupación de Jesús Valdés como autor. La primera fue el cuarteto de adultos 'Plato fuerte, huevos a la flamenca', semifinalista en el año 2002.