Coro infantil 'La perla de Cádiz'

Chiclana volverá a contar con un coro infantil en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Tras la magnífica experiencia del pasado año con 'La promoción', en la presente edición repetirá con 'La perla de Cádiz'.

Al frente del repertorio estarán los hermanos Luis Ramón y Juan Antonio Gutiérrez Rodríguez, en la que será su segunda experiencia en la modalidad. Por desgracia, no ha terminado de cuajar el proyecto de coro juvenil que han promovido para el COAC 2026.