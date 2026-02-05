Chirigota 'Los camper del sur' en el COAC 2026

El tipo. Gaditanos que se tienen que ir a vivir a una camper. Las coplas. Una furgoneta como forma de vida para escaparse de un Cádiz en el que es imposible vivir por la turistificación y el precio de la vivienda. La chirigota de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado vuelve a tropezar con la misma piedra que en preliminares por el planteamiento del repertorio, con un giro de 180 grados al dejar de ser muy cargante para mostrarse muy crítico con la situación de Cádiz, lo que hace que abandone su propio camino y se acabe pareciendo al resto. Con las mismas armas, diferenciarse es muy complicado por la competencia y el dominio de estas herramientas por parte de los competidores. Intentan mínimamente regresar a su estilo con alguna actualización en la presentación al decir que en Semana Santa un Cristo con el doble paso se parece al Langui. Mucha seriedad en los pasodobles para lo que acostumbraba este grupo. Dos líneas diferentes en las letras, ambas aceptables. Mantienen la crítica en la primera copla al estado de Andalucía. Lo hacen diciendo que sienten envidia por la unión para luchar de catalanes, vascos y gallegos, por lo que muestran su rabia por la poca unidad de los andaluces. Por ello, acaban pidiendo que nos unamos para “salvar a Andalucía”. Relato autobiográfico en la segunda copla, muy personalista al contar sus problemas en la vida y cómo “me salvaron los de siempre”. Un alegato a sus amigos para darle las gracias a “la cura de mis males y mi terapia”, que no es otra que “cantar por Carnaval”. Irregulares los dos cuplés. Corrientito el metacarnaval del primero al hablar de la mala situación de la sanidad en Andalucía, ya que Manolín Santander y el Waxi sacan sangre en urgencias. Mejor por cargante el segundo a las cosas raras que se han visto en el Falla, como que “los fachas de Julio Pardo estén en un sindicato”. Por suerte, el espíritu de este grupo aparece al final del popurrí al imitar al de ‘OBDC’ con un cartel que pone que “ojalá es camper”.

Aceptable Cuartos de final COAC 2026

Preliminares

El tipo. Gaditanos que se tienen que ir a vivir a una camper. Las coplas. La vivienda está tan cara que, al final, estamos condenados a vivir en una furgoneta. La chirigota de Víctor Jurado y Miguel Ríos cambia por completo su estilo, abandonando su línea cargante y con mucha guasa por otro diametralmente distinto en el que solo prevalece la crítica. Un enfoque excesivamente serio, sobre todo en el popurrí, que hace que la idea no se termine de aprovechar. Un cambio de rumbo que acaba siendo muy chocante, lo que hace que la sensación sea mucho más agridulce, aunque el mensaje acabe calando. Una trayectoria que queda muy clara en la presentación, en la que ya quejan de que Cádiz ya no es lo que fue. Sí dejan algunas perlitas de su estilo al decir que los bocadillos de calamares pegan menos que “el Sehíto con Martínez Ares”. Una introducción que ya sirve para culpar a los partidos de derecha de estar matando a la ciudad. El giro argumental coge más cuerpo en los pasodobles, con una música que solo da lugar a letras serias. Copla de presentación que sirve para afianzar la idea al denunciar que Cádiz “no es la sombra de lo que fue”, por lo que se van a explicarle al mundo lo que fue esta ciudad. Buena defensa de la huelga de los obreros del metal en la segunda. Críticas a prensa, sindicatos y Marlaska para rematar diciendo que poco se quemó en Cádiz. Mejoran bastante en los cuplés. La carga reaparece en el primero al pisarle medio repertorio a la comparsa de los Pastrana. Fuerte el segundo a Trump, que vendrá a por Zornoza “por asustaviejas y pederasta”. Muy poco humor en un popurrí muy crítico.

Aceptable

La previa

La chirigota de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado Vito vivió en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 su confirmación como grupo sin despegarse de su estilo mordaz, canalla, crítico, punzante y sin filtro en muchas ocasiones, pero sin olvidarse de las cosas gaditanas como su epicentro. Una muestra de ello fue 'Los inhumanos', una crítica al botellón del sábado de Carnaval desde la poca vergüenza, pero bien entendida y, sobre todo, muy bien pensada y articulada. El reto será en este 2026 volver a estar, al menos, en las semifinales con 'Los camper del sur'.

En su corta trayectoria como grupo, la chirigota de 'Los bipolares', que es la que le da nombre, ha conseguido hacerse un hueco en la modalidad desde que se estrenara en el año 2023, precisamente, con 'Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares)', entrando en semifinales. Al año siguiente, se quedó fuera de esta fase, aunque tuvo opciones de repertir, con 'Carnaval, me cago en tus muertos'. Este segundo corte lo volvió a superar con la ya citada 'Los inhumanos' en 2025.

Tanto Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado son dos de los autores que, a pesar de tener ya una amplia trayectoria en la fiesta, están abanderando el tan necesario relevo generacional en la fiesta.

Miguel Ángel Ríos tuvo un primer escarceo con la fiesta en el año 2003 al hacer la letra de la chirigota junior 'Los morsegones'. Ya en adultos, su primera referencia es la chirigota 'Él, la Parca y nosotros nos la llevamos'. Tras ella, llegaron 'La verdadera historia de Jesulín después de Belén' (2013) y 'Este año me retiro' (2014). El salto importante en la fiesta lo da con 'Gora ke hay (Partido Independentista de Kai)' (2017) y 'Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes' (2018), entrando con ambas en cuartos de final.

Por su parte, en este 2026, Víctor Jurado Vito se va a centrar en esta ocasión en exclusiva en su chirigota tras salir en la pasada edición con la comparsa 'Las ratas'. Así, ha dado por cerrada su etapa comparsista tras salir en grupos como los de Juan Carlos Aragón, Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera, o Jonathan Pérez Ginel. Antes que para su actual chirigota, también ha realizado la música de las comparsas 'El batallón de la calle Trinidad' (primer premio juvenil en 2014) y 'Los caballeros de la edad de oro' (primer premio juvenil en 2016).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los inhumanos' entró en semifinales, quedando en 10ª posición con 471,32 puntos.

