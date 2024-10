Chirigota 'Los inhumanos'

Cádiz/La chirigota conocida como la de 'Los bipolares' ha conseguido hacerse un hueco en la modalidad con un humor ácido, descarado, cargante, sin cortapisas y apelando a los temas locales, algo que en muchas ocasiones se echa en falta en el Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz. En este 2025, seguirán con esta senda con 'Los inhumanos', en lo que será una clara parodia de 'Los humanos', el nombre que iba a utilizar la comparsa de Antonio Martínez Ares.

Aunque en la pasada edición no pasó de la fase de cuartos de final, la chirigota 'Carnaval, me cago en tus muertos' protagonizó en su segunda actuación uno de los momentazos del pasado COAC al parodiar el final del popurrí de 'Los colgaos' con el ya célebre "Hum, no pasado 'El hum', no ha pasado 'El hum', la comparsa 'El hum'". Tan fuerte caló que hasta la guasa le cayó a la propia comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, con el público cantándolo a coro al final de sus actuaciones.

Esto es solo un ejemplo de la poca vergüenza con la que esta chirigota afronta su repertorio desde que se estrenara en 2023 con 'Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares)', que entró merecidamente en la fase semifinal.

Al frente de la letra de esta chirigota se encuentra Miguel Ángel Ríos, uno de los autores jóvenes que mejores maneras apunta en la modalidad desde que ya formara parte de chirigotas interesantes como 'Gora ke hay (Partido Independentista de Kai)' y 'Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes'. Por su parte, Víctor Jurado Fernández Vito vuelve a salir en este 2025 como componente de la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera.

Con todo, y tras los precedentes, cualquier cosa que haga sobre las tablas del Gran Teatro Falla ya no será una sorpresa. Todo lo contrario, ya que en sus dos anteriores participaciones ha conseguido llamar la atención con sus buenas maneras, golpes fuertes, una carga muy gaditana y ciertas dosis de humor negrísimo.