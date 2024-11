Guía del COAC 2025: fechas, orden de actuación y todas las agrupaciones

El telón del Gran Teatro Falla se alzará para el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) 2025 el 11 de enero. Empezarán entonces la semifinales de la cantera, recién estrenados los Reyes Magos, con un primer fin de semana de juveniles (11 y 12 de enero) y un segundo de infantiles (17,18 y 19 de enero). El turno de los adultos será a partir de día 23, con nada menos que 22 sesiones de clasificatorias seguidas hasta el 13 de febrero y 134 grupos (58 comparsas, 52 chirigotas, 19 coros y cinco cuartetos).

Entre ellos habrá ausencias destacadas y también regresos esperados. Sin duda, el gran ausente será Martínez Ares, que no sacará comparsa nueva por problemas de salud, aunque en la modalidad veremos el regreso de otros de sus grandes autores, Jesús Bienvenido. En chirigota -en otro año sin Vera Luque- vuelve por fin el Yuyu y también El Canijo, nombres que se unen a la chirigota de Puerto Real tras un año y de Kike Remolino a la modalidad. En coros, más buenas nuevas, con la vuelta de Faly Pastrana tras cuatro años.En cuartetos, la pelea del año pasado se reduce sin el cuarteto de Aguilera, primer premio del COAC 2024. Iván Romero escribe a un nuevo grupo, con componentes que formaron Los vigilantes de la laja en 2023

Además de esta primera y larga fase, las fechas del COAC seguirán con los cuartos de final de 14 al 20 de febrero, la finales de la cantera el 21 y 22 de febrero, las semifinales del 23 al 26 y la Gran Final el día 28 día de Andalucía.

Aquí le dejamos una guía con todas las sesiones de esta primera fase, que comenzarán cada día a las 20:00 horas.

Orden de actuación de las prelminares del COAC: 23 de enero al 13 de febrero

1º sesión de preliminares jueves 23 de enero

La comparsa 'Los tratos', que el año pasado fue 'Pueblejito la Frontera', abrirá el COAC 2025. / Lourdes De Vicente

El concurso comenzará con una comparsa y entre otras 'rarezas' no sonará el tango hasta el cuarto día de la primera fase. El telón lo levantará la comparsa 'Los trastos', de José Juan Pastrana, que el año pasado se quedó a un paso de semifinales con 'Pueblejito de la Frontera' y que contarán con un músico reconocido, Pepito Martínez. La cabeza de serie de la sesión es otra comparsa, El corazón de Cádiz, de los hermanos Pastrana, que sí lograron estar en la tercera fase del concurso con 'Vuelve ya el 3x4'. Por lo demás, el primer día lo completan la comparsa algecireña de José Antonio López Rondón que se quedó cerca del corte en su última participación en 2020; una chirigota de Sanlúcar que viven nueva experiencia tras su última participación en 2019; otra de Marchena que debuta en el teatro como grupo, y una tercera de Camas (Sevilla), que el año pasado fue 'Cariño necesito mi espacio'.

2ª sesión de preliminares viernes 24 de enero

El cuarteto de Gago, 'Punk y circo, la lucha continúa' en 2024, será cabeza de serie de la segunda sesión. / Germán Mesa

La segunda jornada se presenta muy gaditana, clásica y atractiva. Tendrá al cuarteto 'Ku Klux Klan Klan', de Gago y Miguel Ángel Moreno, como cabeza de serie, segundo premio de 2024 con 'Punk y circo, la lucha continúa'. Pero además entrarán en liza la chirigota de Carlos Pérez, que este año suma a la autoría a Iván Romero; la conocida como la de los bipolares, de Miguel Ríos, Vito y Vitote; y la comparsa de Fran Quintana. Siguiendo con agrupaciones de Cádiz y 'descaradas', estará también esta noche parte de la chirigota que sorprendió el año pasado con los sadomasoquistas de 'Sacame de la boca' y cerrará sesión la comparsa de Rober Gómez y José Juan Pastrana.

3ª sesión de preliminares sábado 25 de enero

Chirigota 'La callejera invisible' / Lourdes De Vicente

El cartel del primer sábado de las largas preliminares no estará tampoco nada mal. Llegará con dos cabezas de serie y esperados regresos. Entre las dos primeras, estará la comparsa de David Carapapa, que en su vuelta del año pasado con un grupo de consagrados comparsistas estuvo en la final con 'El joyero', cuarto premio. Y en chirigotas la de Chiclana, de Molina y Melli, que llevan dos años con un primero y un tercer premio y serán 'Los pimpinela de la Plaza Fragela'. A ello se une la vuelta de la chirigota del Canijo, que lo hace con un guiño a una de sus más recordadas agrupaciones al menos en su nombre, 'Los muchachos del congelao'. Es turno además de la nueva chirigota de Ramón Peñalver y César Dos Santos Cañas que cerrará sesión con 'Las anticuarias'. Completan la sesión la comparsa de Morón 'Los gamberros' y la de Sevilla 'Viaje a la vida' en su primera participación.

4ª sesión de preliminares domingo 26 de enero

Coro 'Los iluminados' / Lourdes De Vicente

El domingo llegará el primer coro del concurso de 2025, con 'Las entrañas de Cádiz', el coro de Pedrosa y David Fernández que logró el primer premio el año pasado con 'Los iluminaos' y que será el cabeza de serie de la noche. En comparsa, encontramos además a la comparsa de 'las niñas de Alcalá', que está asentándose en el concurso y dos años pasando a la fase de cuartos de final dejando un buen sabor de boca. En chirigotas, llegará la chirigota isleña de humor sin filtros de Juanma Bocuñano y cerrará sesión la que forman el tandem de Diego Letrán, Luis Rossi y Mario Rodríguez que lleva también otros dos años en cuartos de final desde su unión en 2023. Para este certamen suman a la autoría a José Manuel Martínez Sierra el Taka. La comparsa de Granada y una chirigota de nueva creación formada por excomponentes de la agrupación de José Miguel Choza para el Concurso del Falla de 2025 completan la sesión.

5ª sesión de preliminares lunes 27 de enero

Comparsa 'Los colgaos' / Lourdes De Vicente

La quinta sesión llega una de las comparsas más esperadas por los aficionados. El grupo de Chapa y Raúl Cabrera, dirigido por Javi Bohorquez, estrena 'La tribu', su apuesta para este 2025 tras su segundo premio con 'Los colgaos'. A ellos se suman el regreso de la chirigota de Puerto Real, al menos eso se prevé. La agrupación de Antoñito y Fermín sigue jugando al máximo con el tipo y se inscribieron dos veces con dos nombres. Este lunes cerrarán sesión con 'Por si acaso... las precavidas'. La función contará también con el coro de Jesús Monje y la comparsa de Andy Morales, que el año pasado entró en cuartos de final con 'Los amuletos'. Completan la noche la chirigota de Alvarado y la de Sise, con parte del grupo de 'Sácame de la boca', que se ha partido en dos.

6ª sesión de preliminares martes 28 de enero

Chirigota 'El niño de Isabelita 2' / Lourdes De Vicente

El coro de Rafael Pastrana, uno de los clásicos y de los autores más laureados en la modalidad del tango, abre esta función. 'Los guardianes del dios momo' será el regreso de Pastrana tras su última participación en 2020 con 'Los garabatos'. Le acompañará el pregonero del Carnaval de Cádiz, Antoñito Molina. La chirigota de Rota, que estuvo en semifinales el año pasado con su parodia de Paquirrín y es la cabeza de serie de la noche, trae 'Que sea lo que dios quiera'.Estarán también la comparsa de los niños de El Puerto, que el año pasado estuvieron en cuartos de final con 'Agüita tapá' y una nueva chirigota de Víctor Jurado Vitote , uno de los autores de los bipolares. Cerrará sesión la comparsa sevillana 'Donde los sueños se hacen realidad'.

7ª sesión de preliminares miércoles 29 de enero

La comparsa 'Los irracionales'. / Román Ríos

Uno de los regresos más esperados de este concurso se hará realidad esta noche. Jesús Bienvenido presenta una nueva comparsa en el Falla, algo que no hacía -en adultos- desde su primer premio de 2017 con 'Los irracionales'. El autor se rodea de parte de sus antiguos componentes para 'Las ratas', que pondrá más aliciente a la lucha de comparsas. También es el turno para el coro de Nandi e Inés Migueles, que este año se presenta con novedades destacadas en su autoría. El artista gaditano Riki Rivera se estrena como autor de Carnaval con el coro de Los niños, que contará además con la colaboración de Sergio Guillén 'Tomate'. Esta noche, es turno para la chirigota de Pepe Fierro y una nueva de Toté, que el año pasado estuvo en comparsa. En comparsa, una vuelta de Chiclana con la autoría de Patricia Andrés y Tomy Alemania, y la de Vilches (Jaén).

8ª sesión de preliminares jueves 30 de enero

Comparsa 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida' / Lourdes De Vicente

Comienza la segunda semana de concurso con una sesión donde se estrenará la comparsa de Nene Cheza y Zampi como cabeza de serie. El grupo deja la coletilla de "una comparsa de toda la vida" para reivindicar su estilo clásico, y se presenta bajo el nombre de '¡Payaso!'. Le acompañan en la noche dos cuartofinalistas de 2024: el coro de Chiclana y la comparsa de Palmi Santander con Manolín y Manuel Cornejo en la autoría. Completan la noche una chirigota gaditana de Lubet, la del Suso de San José de la Rinconada y una comparsa de Sevilla.

9ª sesión de preliminares viernes 31 de enero

Chirigota 'La última y nos vamos' / Lourdes De Vicente

La función con la que comienza el segundo fin de semana del concurso tendrá como cabeza de serie a la chirigota del Bizcocho. La chirigota de San José de la Rinconada intentará volver la final con 'Los hermanos del buen fin'. En este viernes vuelve al concurso la comparsa de Marta Ortiz, que alcanzó la final en 2022 con 'We can do'. El año pasado descansaron del COAC y estuvieron con la callejera 'Las Adolfas, una comparsita feminazi de toda la vida'. Turno también esta noche para el coro de Charo Quintero, la comparsa de Borja Romero y otra comparsa de Granada. Pero además llega un cuarteto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Bajo el nombre 'ONG (organización no gaditana), cuarteto sin fronteras', el municipio que también cuenta con un peculiar carnaval, se estrenará en el de Cádiz.

10ª sesión de preliminares sábado 1 de febrero

/ Lourdes De Vicente

Febrero comienza con una atractiva sesión de sábado noche. Abre la función el coro de Luis Rivero y su 'Cádiz, el show', que son cabeza de serie juto a la comparsa de Tamara Beardo, que alcanzó el año pasado las semifinales. Las miradas también estarán en el regreso a chirigota de Kike Remolino, que se une de nuevo a Javi el Ojo para 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC'. Su última en la modalidad fue en 2017 con 'Los indiana jones de los callejones' para empezar un buen recorrido en comparsa y estrenarse el año pasado haciendo el tango de 'Los iluminaos'. Además, Iván Romero se suma a la autoría del cuarteto 'Un clásico nunca falla' con nuevos componentes integrantes del grupo que formó en 2023 'Los vigilantes de la laja'. Llega el turno también para la nueva chirigota de José Pereira, uno de los autores de 'Los plácido domingo' que este año se separan y completan sesión una comparsa de Morón y otra de Algeciras.

11ª sesión de preliminares domingo 2 de febrero

Comparsa 'Los sacrificaos' / Lourdes De Vicente

Este domingo se estrena la comparsa de Jona, que desde su vuelta con 'Los aislados' se mueve en la parte alta de la modalidad y cosecha éxitos como el útimo con 'Los sacrificaos', tercer premio de 2024. Abre la noche el coro de Paco Mora y el Lacio regresa con su propia chirigota sumando a la autoría al cántabro Eder Rey, con el que ya formó tandem pero para su grupo de Santoña. También se estrena la chirigota de Jorge Gil el Perrichi, con Fali Verdugo y Jesús Romero para esta concurso. Una comparsa de Las Cabezas de San Juan y la chirigota 'Abre los ojos', de Cádiz de nueva creación.

12ª sesión de preliminares lunes 3 de febrero

Chirigota ‘Que ni las hambre las vamo a sentí’ / Lourdes De Vicente

La chirigota del Selu García Cossío se lleva los focos de la noche. Siempre esperado en el certamen, es la agrupación cabeza de serie de este lunes. El autor gaditano, cuarto premio en 2023, presenta 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'. Turno también para el coro de Procopio, que vuelve a unirse con el Lacio.Completan la noche tres comparsas( la babateña de José Gutiérrez Ponce, la algecireña de Malia y Branco y la portuense de Raúl Villanueva y Javi Noriega); además de una chirigota sanluqueña.

13ª sesión de preliminares martes 4 de febrero

¡Qué no, qué no, qué no!. Que Cádiz no se vende. Ahí quedó el pase del coro 'El gremio' / Germán Mesa

El conocido como el Coro Libertario, liderado por Miguel Ángel García Argüez el Chapa, estrena hoy su agrupación para este COAC 2025. Tras alcanzar la final en 2024, seguirá buscando estar en esa gran noche con su mensaje y su estilo propio. Será la única agrupación de la capital en una sesión con una chirigota de Jerez, un grupo que lleva algunos años sacando callejeras y que significa la vuelta de la localidad jerezana a esta modalidad 24 años después de la última. La otra chirigota de la noche será la sevillana de Carlos Nevado, Selu Nieto y Sergio Gallardo Cuartokilo, que alcanzó cuartos con 'Todo sobre su Marvel' en 2023. También estarán la comparsa de Chipiona, la comparsa DX de Sevilla y cerrará función otra de San Fernando, de José Cruz Maza, uno de los autores clásicos del municipio isleño.

14º sesión de preliminares miércoles 5 de febrero

Comparsa 'La alegría de Cádiz' / Lourdes De Vicente

Llega el turno para la joven pero prolífica comparsa de Manuel Cornejo. El autor, con su sello clásico y alegre, logró estar en la final con su primera agrupación 'Cádiz de mi alma' y el año pasado se quedó a las puertas con 'La alegría de Cádiz'. Esta sesión la abrirá el coro de San Fernando y le seguirá una chirigota de Tarifa y otra de Sevilla que concursa por segunda vez en el Falla. Cierra función una nueva comparsa de Chiclana, con la autoría de Enrique Rojas, Moisés Ochoa y Luis María Rodríguez Rondán.

15ª sesión de preliminares jueves 6 de febrero

‘La chirigota clásica’ en una de sus actuaciones en el COAC 2024. / Lourdes De Vicente

'Los cagaos' de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes llegará esta noche al COAC de 2025 con fuerzas renovadas y esperando hacerse de nuevo un hueco en la gran final en un 2025 en un año que se espera bonito de competencia. Tras un 2024 complicado, Manolín volverá al escenario, contando además con Juanito Pérez Blanco, los últimos años como autor en la chirigota del Sheriff, entre sus componentes. En la sesión estará también la de Puerto Real, o eso se espera, con su segunda agrupación inscrita siguiendo su tipo. La de Fermín y Antoñito cerrará sesión con 'Las precavidas'. Completa las chirigotas una nueva de la isla, surgida de un grupo de antologías, y bajo el nombre 'Los acojonaos'. Abrirá la noche de coplas el coro de Huelva en su segunda participación en el Falla y entre las comparsas estará la sevillana que firma Joseja Puerto, Luis Rivero, Jesús Selma y Fernando Manuel Rodríguez, que el año pasado estuvo en cuartos de final con 'La fiesta'. Además se esrenára la de las niñas de Tarifa.

16ª sesión de preliminares viernes 7 de febrero

Coro 'La fiesta de los locos' / Lourdes De Vicente

El coro de Los estudiantes, con Bayón, Rubén Cao y Pili Tejada, se estrena en este último viernes de preliminares, intentando volver a una final en la que no pudo estar en 2024. En esta jornada vuelve la chirigota del Sofri, de Conil, que no participó el año pasado. El cuarteto del grupo de teatro Diversamente-Diverso de Afanas El Puerto actuará en el Falla por segunda vez. Completan la noche una comparsa de El Puerto y la de Dos Hermanas que el año pasado fuera 'El hum', además una chirigota de Mairena del Alcor que vuelve al concurso.

17ª sesión de preliminares sábado 8 de febrero

Comparsa 'Y seguimos cantando' / Lourdes De Vicente

El último sábado de preliminares tendrá siete agrupaciones, dos cabezas de serie y dos sorpresas del año pasado. Será el turno para la comparsa de Piru y Tomate, que en 2024 no lograron estar en la gran final, algo que intentarán de nuevo con 'Los del otro barrio' desde esta noche. Le acompaña como cabeza de seria en la función una de las revelaciones del concurso de 2024, la chirigota de Écija que tanto gustó con 'Te como tu cara', entrando en semifinales. Además, tras abrir la sesión un nuevo coro de Ceuta, será el turno del grupo de otra de las alegrías de 2024, 'Los plácidos domingos'. La chirigota de los Pibes cuenta esta vez a los componentes de la agrupación como autores, con Joselini y Juaki haciendo sus propias chirigotas en solitario. Una comparsa onubense, el cuarteto de Cádiz del Gatica y una nueva comparsa de Isla Cristina completan la función.

18ª sesión de preliminares domingo 9 de febrero

Chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' / Lourdes De Vicente

Otra noche marcada. El regreso del Yuyu se hace esperar muchos años -su última participación fue en 2010- y también lo hace en el año de su regreso, llegando en la función 18 del concurso. Contará con gran parte de su grupo de confianza de su última etapa carnavalera y que ha mantenido unido con su antología para sus 'James bond que da gloria verlos'. Las cosas del sorteo hace que compartan sesión con el primer premio de chirigotas de 2024, que fueron 'Los exageraos', dejando una noche que seguro será disfrutada por los aficionados.La chirigota de los Villegas con gran parte del grupo del Love se presenta con 'Los dixlésicos'. En comparsas, con 'La rabia', llega un nuevo grupo de Chiclana con consagrados comparsistas de la localidad y de Cádiz como Soleta, Francis Alcántara, Salvi, entre otros, y con José Molina entre sus autores. Completa la noche otras dos comparsas, de Alcalá de Guadaira e Isla Cristina.

19º sesión de preliminares lunes 10 de febrero

Coro 'Los luciérnagas' / Lourdes De Vicente

Este lunes contará con el estreno del coro de Julio Pardos, que sigue a buen recaudo en manos de su hijo, Julio Pardo Carrillo, su casi inseparable Antonio Rivas y Carlos Sánchez Carlines. En chirigota, es el turno para la del Cascana, que cerrará sesión con 'Vuelvo de gira con Bod Dylan' y también la sevillana que el año pasaso estuvon en cuartos de final con los Froilán de 'Ciego de tronos'. Una chirigota de Mérida completa la modalidad en una noche con la comparsa de Ceuta, cuartofinalista en 2024, y la vuelta de una comparsa marbellí.

20ª sesión de preliminares martes 11 de febrero

Comparsa 'Donde fuimos felices' / Lourdes De Vicente

La comparsa de Germán García Rendón vuelve con su marca OBDC como forma de entender la fiesta y la comparsa. Tras la vuelta a sus orígenes que ya se vio el año pasado y que enganchó a muchos aficionados más allá de la decisión del jurado, el nombre de su comparsa será 'DesOBDC!' en este 2025. Llega esta noche también una de las partes de la chirigota de 'Los Plácidos domingos', revelación de 2024, con su autor de letra José Joaquín Martínez Aniceto Joaqui con un nuevo grupo joven y renovado que traerán 'Los hijos de los millonarios, vulgo 'Los carahotes'. El coro de Sevilla abre la sesión con una comparsa de Los Barrios y la comparsa de Conil, aspirante a los cuartos de final con Luis Rossi, Kike Remolino y Óscar Mosteiro Mesa en la autoría. También estará la chirigota de Roquetas de Mar (Almería).

21ª sesión de preliminares miércoles 12 de febrero

Chirigota 'El grinch de Cai' / Jesús Marín

La chirigota del Sherif ha tenido que esperar hasta la penúltima sesión para su estreno de 2025. Tras el segundo premio con 'El grinch de Cai' y ser pregonero del Carnaval, Juan Manuel Braza asume la autoría al completo de 'Los sherijuegos', tras la separación de Rober Gómez y Juanito 'Blanco'. En esa función será interesante además la vuelta de Valdés a la modalidad de coro. Para este regreso se juntan eJosé Manuel Valdés, Cesáreo López, Felipe Marín, José Monzón y el Taka y presentan 'Este coro es la polla'. El humor estará presenta también con la chirigota de Luis María, la de Los Palacios. Turno para la comparsa onubense de los hermanos Giraldo, la comparsa de El Bosuque y la chirigota algecireña del Tini.

22ª sesión de preliminares jueves 13 de febrero

Chirigota 'Los super-ego' / Lourdes De Vicente

Y, tras 22 sesiones nada menos de clasificatorias, la primera fase del concurso se cierra. Lo hará con una función que abre como cabeza de serie el coro de Barbate y al que le sigue una de las novedades curiosas del concurso: una nueva comparsa con Pedrosa y David Fernández, dúo que cosecha éxitos en la modalidad de coros, como autores. También se estrena este último día la chirigota de Miguel Llul, en semifinales en 2022 y cuartofinalista en 2023 y 2024, el último con 'Los super-ego'. Y la comparsa de El Principito, joven grupo que estuvo en cuartos de final en 2023 y que el año pasado se quedó en el corte con 'Lo bonito que era'. Completan las chirigotas una agrupación de Alcalá de Guadaira y le tocará cerrar la fase clasificatoria a la comparsa de Rota.

Orden de actuación de las semifinales juveniles: 11 y 12 de enero

11 de enero:

chirigota La alergia de Cádiz

comparsa Mi comparsón

cuarteto Este cuarteto no da a basto

chirigota Amigos de Guinnes

comparsa Generación Z

cuarteto ¡No me grites que no te veo! (el secuestrador de comparsistas)

chirigota Las gitaneras

comparsa La otra orilla

coro El coro de la IA

12 de enero

chirigota ¡Qué liaso de chiriota!

comparsa La selva

cuarteto Una de cal y otra de arena

chirigota Los del gospel dao

Comparsa: Las naiperas

Cuarteto: 0% de éxtio, 100% de locura: Clínica Dr Demente

Chirigota: El terror de la caleta, de Cadi Cadi

Comparsa ¡Adelante, mis valientes!

Orden de actuación de las semifinales infantiles: 17,18 y 19 de enero

17 de enero

chirigota: Academia de danza Chano Duato, la charca de los patos

comparsa: El pelotón de la alegría

Cuarteto: Las primeras de Cádiz, Cádiz

Chirigota: Aligera que llegamos tarde (los estresaítos)

Cuarteto: Los del quinto pino

Comparsa: La aventura

Cuarteto: Qué alegría de lunes

Chirigota: Muchu carnaval

Comparsa: Un comparsa con clase

18 de enero

Chirigota: La mar de felices

Comparsa Las maleducadas

Cuarteto: Qué peñazo de cuarteto

Chirigota: La familia topolino

Cuarteto: un cuarteto en peligro de invasión

Comparsa: Donde el sol viene a morir

Cuarteto: Blam, blam, blam, vaya tela mi tío lo que me está haciendo pasar

Chirigota: los cebaduras

Comparsa: Abra cadabra... de cahcibu de cachibada!

Coro: La promoción

19 de enero