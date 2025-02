Coro 'El lado oscuro'

Cádiz/Un lado oscuro que habita en nuestra mente. Todos tenemos uno que puede salir a la luz en cualquier momento. El coro de Julio Pardo, Antonio Rivas y Carlines mejora levemente en este tercer pase con letras algo más atinadas dentro de un repertorio y un tipo tan diferentes a los mostrados anteriormente por este grupo que llegan a ser chocantes. Una oscuridad a la que le dan muchas vueltas y que no consigue enganchar. Es muy llamativo el primer tango por dedicarlo a los peligros del consumo de la cocaína y, sobre todo, por centrarlo en el mundo del Carnaval, siendo más efectivo el mensaje que quiere dedicarle a la juventud que comienza en la fiesta. Una generalización que parte del juego con el que empezó y que al final se convirtió en “una trampa de la que no sé escapar”. Un lado oscuro carnavalero, ya que el dinero de los contratos se acaba quemando al dárselo a los camellos, por lo que sentencian diciendo que “eso no es fiesta, es tu ruina y es una mierda”. Se queda a medias la denuncia de la segunda letra al hablar del lado oscuro de Cádiz, que lo protagonizan las personas sin hogar. Lo hacen comparándolo con el lado bello de los paisajes de la propia ciudad y el turismo. Dos estampas diferenciadas al aseverar que “unos duermen y hasta se mueren bajo la luna”. Dos grandes maldades en los cuplés, pero que solo cumplen con este fin al haberse repetido ya en varias ocasiones, contra el obispo de Cádiz. En el primero, por el cierre del Madueño y sus bocadillos, por lo que dicen que “a ver si va a ser verdad que te meriendas dos monaguillos”. En el segundo, el obispo pregunta por “si son guapos los monaguillos” en el Vaticano por si sale de Papa.

El tipo. El lado oscuro del ser humano. Las coplas. Todo el mundo tiene un lado bueno y un lado malo. Una bestia que en cualquier momento puede ver la luz. El coro de AntonioRivas, Carlines y Julio Pardo deja sensaciones encontradas con las letras de su segunda actuación, a lo que se suma un repertorio mucho más oscuro.Un estilo que no cuaja y que no consigue dar un paso al frente en el momento menos oportuno. Un tipo que en lo visual cuesta enlazarlo con la idea más allá de hilvanar una sucesión de maldades que están presentes en una persona. Si ya cuesta seguirle el hilo a la estructura del tango por ser demasiado rompedora frente a lo tradicional, las dos letras se caen tanto por el enfoque como por el desarrollo y el mensaje que subyace de ellas. En la primera, en la que tratan la violencia machista, focalizan el protagonismo en la bestia y la relación con una mujer, con un foco equivocado al decir que “si pretendientes no te faltaban, te empeñabas en el más gamberro y más cabrón”. Una culpabilización de la víctima para al final pedir que las jóvenes no caigan “en las garras” de unos “lobos muy traicioneros”. La segunda se cae por anacrónica al rescatar el fantasma de ETA 14 años después del cese del terrorismo. Lo hacen denunciando la salida de los presos de la cárcel tras cumplir sus condenas y acusar al PSOE de “traidor” por pactar con Bildu. Muestran su lado más oscuro en los cuplés. Muy previsible el chiste del payaso con Ángel Cristo y lo que recibía Bárbara Rey de Juan Carlos I. Al mismo tono el segundo a la rumana de las muletas, que saldrá corriendo cuando haya un tsunami en Cádiz.

El tipo. El lado oscuro del ser humano. Las coplas. Aunque esté encerrado en una mazmorra, toda persona tiene un lado malvado, por lo que puede aflorar en cualquier momento. El coro de Julio Pardo realiza un cambio drástico con un tipo mucho más oscuro, tal y como su propio nombre indica, tanto en su concepción como en su desarrollo. Una ruptura completa con su pasado que hace que de primeras llegue a sorprender, a lo que se une que la imagen que se muestra en escena choca con el repertorio por no tener un desarrollo claro el personaje. De hecho, las partes fijas se centran en gran medida en destapar todas las maldades que el ser humano esconde, por lo que en algunos momentos puede llegar a sonar redundante y repetitivo, sobre todo en el popurrí. Potente en una presentación que quiere dejar clara una idea difusa, el tango vuelve a navegar por una estructura que se sale de lo tradicional, con partes que enganchan y otras que no tanto. Dos letras metacarnavaleras. Primera copla de presentación para mostrar el cambio al apagarse el brillo de ‘Los luciérnagas’ y aparecer ’El lado oscuro’, por lo que vuelven “con mi gentuza” para cantar “coplas para enamorarte”. Emotivo el homenaje de la segunda a Kiko Zamora, de quien echan de menos su “tango cascabelero”, además de recordar su relación con Julio Pardo padre, ya que “llegaron a odiarse” por culpa del Carnaval. La oscuridad está muy presente en los cuplés, en los que le dicen a la chirigota negacionista que la tierra es plana por las cuestas que hay en Medina y Leonor se queja de los mareos en el Elcano, aunque más se marea Froilán en las discotecas.

La herencia carnavalera de Julio Pardo Merelo seguirá a buen recaudo en manos de su hijo, Julio Pardo Carrillo, su casi inseparable Antonio Rivas y Carlos Sánchez Carlines. Entre los tres, volverán a dar forma una nueva idea para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025. Esta se llamará 'El lado oscuro'.

En las dos últimas ediciones, se ha notado especialmente el cambio de registro de este coro de mano de Julio Pardo Carrillo, tanto en la concepción general de la agrupación como en la composición del tango, con aires más rompedores y actualizados. Así se notó en 'Los Martínez', primer premio en 2023 y última agrupación de Julio Pardo padre, quien falleció en mitad del certamen de coplas, y en 'Los luciérnagas', que mantuvo esta línea consiguiendo un segundo premio.

Esta será la cuarta vez que Julio Pardo Carrillo figure oficialmente como autor de este coro, tras hacerlo en 'Tócame' (2020), 'Los Martínez' (2023) y el ya citado 'Los luciérnagas' (2024).

Mucho más largo es el historial de Antonio Rivas en la modalidad de coros (al igual que en el resto, ya que ha tocado todos los palos en la fiesta). Se estrenó en 1985 como letrista del coro de las Niñas en 'Plaza Mina' tras ser fichado de la chirigota TBO (segundo premio en 1984). Con el conjunto de Adela del Moral y Luis Frade compartió los repertorios de 'La viudita naviera' (1986), 'Watussi' (1987), 'A pelote el vagón' (1988), 'El imperio Inca' (1989), 'Faltan dos pal 92' (1990) y 'La jaima' (1991). En 1992, cambió de bando y se marchó con Julio Pardo para estrenarse con 'Guanahaní', consiguiendo el segundo premio. De toda esta etapa, destaca especialmente el récord de cuatro primeros premios seguidos obtenidos con 'La Tienda la Cabra' (1993), 'El coro' (1994), 'El pregón' (1995) y 'Buque escuela' (1996).

Con todo, este grupo es uno de los que siempre parte en el Concurso del Falla con la vitola de máximo favorito para alcanzar el primer premio en la modalidad del tango.