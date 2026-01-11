Muere una mujer víctima de violencia de género en Olvera

Una mujer ha muerto esta madrugada a manos de su marido en Olvera en un nuevo caso de Violencia de Género, extremo confirmado por fuentes de la Guardia Civil de Cádiz.

Según el relato del instituto armado, ha sido en esta madrugada cuando la Guardia Civil recibió aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de una mujer de 58 años de edad en su propio domicilio. En ese instante se personó en el lugar una patrulla de agentes, que confirmó los hechos y localizó al cónyuge, con quien convivía en esta residencia de Olvera.

Inmediatamente, se activó el protocolo judicial para casos de Violencia de Genero y se trasladaron hasta el lugar la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial momento en el que se procede la detención de su cónyuge, de 60 años de edad, como autor de un Delito de Violencia de Género.

Según informa la Guardia Civil, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

Mujeres víctimas de violencia machista en Andalucía en 2025

Andalucía cerró 2025 con catorce mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, convirtiéndose en "la comunidad con el mayor número de mujeres asesinadas por violencia de género en este año" según datos del Ministerio de Igualdad.

La primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); la décima en Marbella (Málaga), esta undécima en Moguer (Huelva), la decimosegunda en Campillos (Málaga) y decimotercera en Rincón de la Victoria (Málaga), y esta decimocuarta en el Viso del Alcor (Sevilla).

La muerte de Olvera sería la segunda de 2026 que se produce en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.

Refuerzo de los mecanismos

La confirmación de que la violencia de género estuvo detrás de estas 14 muertes en 2025 fue el origen de una reunión celebrada a mediados del mes de diciembre presidida por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, convocada a petición del Ministerio de Igualdad, en la que participaron la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Durante el encuentro se estudiaron de forma individualizada los 14 asesinatos machistas confirmados, revisando hechos, antecedentes y circunstancias desde distintas perspectivas con el objetivo de extraer conclusiones que permitan mejorar la prevención y la protección de las víctimas.

Fernández expresó su “máxima preocupación” por el incremento de mujeres asesinadas (en Andalucía, en 2025 se registraron cuatro casos más que en 2024) y subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación institucional y ampliar la red de seguridad en el entorno más cercano a las víctimas. En este sentido, insistió en la importancia de incrementar el número de municipios integrados en el sistema Viogén, al tratarse de la administración más próxima y con mayor capacidad para detectar situaciones de riesgo de forma temprana. Actualmente, 288 de los 785 municipios andaluces forman parte de esta red, lo que representa el 36% del total.

Teléfono para denunciar casos de violencia de género

La violencia de género no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino un problema estructural que atraviesa comunidades, contextos y clases sociales. El balance nacional de 2025 deja además un dato especialmente revelador: el 78,7% de las mujeres asesinadas este año —37 de las 47 víctimas— no había denunciado previamente a su agresor. Una constante que se repite año tras año y que cuestiona la eficacia de un sistema de protección que sigue llegando tarde para demasiadas mujeres.

El teléfono 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicológica especializada las 24 horas del día, todos los días del año, y que también está disponible el WhatsApp 600 000 016 y el correo 016-online@igualdad.gob.es. Estos servicios no dejan rastro en la factura y atienden en 52 idiomas, además de contar con recursos adaptados para personas con discapacidad.