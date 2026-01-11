La Diputación de Cádiz convoca para este lunes un minuto de silencio por la mujer víctima de violencia machista en Olvera

La Diputación de Cádiz ha convocado para este lunes 12 de enero, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada presuntamente por su pareja en Olvera, así como para expresar la repulsa de la institución provincial ante la violencia de género.

Desde la Diputación se anima a la ciudadanía a sumarse a este acto, que tendrá lugar en la Plaza de España, ante la entrada principal del Palacio Provincial.

Ha sido a las 1:48 horas de esta madrugada cuando la Guardia Civil recibió aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de una mujer de 58 años de edad en su propio domicilio. En ese instante se personó en el lugar una patrulla de agentes, que confirmó los hechos y localizó al cónyuge, con quien convivía.

Inmediatamente, se activó el protocolo judicial para casos de Violencia de Genero y se trasladaron hasta el lugar la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial momento en el que se procede la detención de su cónyuge, de 60 años de edad, como autor de un Delito de Violencia de Género.