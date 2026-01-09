La Guardia Civil detiene en Cádiz a casi 500 personas buscadas por la Justicia en 2025

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido durante el pasado año 2025 a casi medio millar de personas reclamadas por la Justicia en demarcación de la Comandancia gaditana. Las actuaciones han permitido detener a una media de más de un detenido al día por requisitorias judiciales, señalamientos y órdenes directas de la autoridad judicial, tanto nacional como internacional, que han arrojado un total de 437 detenciones.

A la gran mayoría de los reclamados por la autoridad judicial a lo largo de este último año les pesaban órdenes de búsqueda, detención y personación. En otras ocasiones, los requisitoriados ingresaban en prisión directamente, según ha explicado el Instituto Armado.

El grueso de estas actuaciones ha sido fruto de las continuas labores de prevención de Seguridad Ciudadana que realizan los agentes a diario. Y es que durante el pasado año 2025 los guardias civiles, pertenecientes a las distintas unidades operativas de la Comandancia de Cádiz, han realizado una amplia labor preventiva de Seguridad Ciudadana en la gran mayoría de los municipios de la provincia.

Los dispositivos operativos de la lucha contra el narcotráfico, de prevención de la Seguridad Ciudadana con controles de verificación de personas y vehículos en vías de comunicación, así como las numerosas actuaciones en las que ha tenido que intervenir la Guardia Civil, han permitido que 437 personas reclamadas por la autoridad judicial fueran presentadas ante el órgano judicial correspondiente.

"Una media de más de un detenido al día tenía a sus espaldas una o varias requisitorias, señalamientos u órdenes directas de la autoridad judicial, tanto nacional como internacional. En varias ocasiones se les reclamaba para ingreso directo en prisión", ha precisado la Benemérita.

Un ejemplo de esta labor de localización de prófugos se produjo el pasado día 7 de enero, cuando patrullas de la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera se encontraban desarrollando un dispositivo operativo en la vía pública de esa localidad y, tras identificar plenamente a un hombre, comprobaron que le pesaban varias requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación de varios Juzgados de lo Penal de Sevilla.