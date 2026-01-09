Dos detenidos en Algeciras que custodiaban más de mil kilos de hachís armados con fusiles de guerra

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en el marco de la operación Lux contra el tráfico de drogas, cuando se encontraban custodiando más de mil kilogramos de hachís en una casa de campo situada en la zona de Pelayo, en Algeciras. Los arrestados empleaban tres armas de guerra automáticas tipo Kalashnikov (AK-47) para dar seguridad a la mercancía ilícita.

La actuación policial es el resultado de una investigación previa que permitió localizar un inmueble utilizado por la organización criminal como 'guardería', término empleado en el argot policial para referirse a los lugares destinados a ocultar y custodiar grandes cantidades de droga. En este caso, los fardos de hachís habían sido introducidos previamente por la franja costera comprendida entre Algeciras y Tarifa.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos individuos de origen albanés, encargados de la vigilancia del alijo, quienes disponían de tres fusiles Kalashnikov municionados, en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad inmediata para abrir fuego.

El empleo de armas de guerra es cada vez más habitual

El empleo de este tipo de armamento por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas reviste una especial gravedad en el Campo de Gibraltar, una zona especialmente sensible por su carácter estratégico dentro de las rutas del narcotráfico. En los últimos meses se ha constatado un incremento de la violencia y del uso de armas de fuego por parte de estas redes criminales para proteger grandes alijos de hachís y cocaína, tanto frente a la acción policial como ante posibles bandas rivales.

Esta circunstancia pone de manifiesto la creciente especialización, capacidad operativa y dimensión internacional de estas organizaciones, así como el elevado riesgo que suponen para la seguridad ciudadana y para la integridad de los agentes que combaten el narcotráfico.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras en la mañana del día 9 de diciembre, decretándose su ingreso en prisión. Esta actuación supone un importante golpe a las organizaciones criminales que operan en la zona y reafirma el firme compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado en el Campo de Gibraltar. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.