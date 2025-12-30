Golpe al petaqueo en El Puerto: detienen a cuatro hombres sorprendidos con 1.875 litros de combustible en una zona residencial

La Policía Nacional, a través de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María–Puerto Real, han detenido a cuatro individuos que fueron sorprendidos mientras manipulaban un importante cargamento de combustible, presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones semirrígidas utilizadas para el narcotráfico.

La intervención se produjo en la noche del pasado día 18, cuando la Sala 091 CIMACC comisionó a varias patrullas tras recibirse un aviso alertando de que a la altura de la calle Manta en El Puerto de Santa María varios hombres se encontraban cargando garrafas en una furgoneta blanca.

Un petaqueo de especial gravedad

A la llegada del primer indicativo policial, los agentes observaron una furgoneta con el motor en marcha y las luces encendidas, rodeada por cuatro individuos. Tras la incorporación de refuerzos, se procedió a dar el alto a los sospechosos y a realizar un cacheo de seguridad, momento en el que los funcionarios percibieron un fuerte olor a gasolina que emanaba de los mismos. Durante el registro, a uno de los detenidos se le intervino una navaja con una hoja de 12 centímetros, comprobándose posteriormente que le constaba en vigor una prohibición judicial de tenencia de armas.

En la inspección del vehículo, los agentes localizaron en su interior un total de 75 garrafas de 25 litros cada una, lo que supone aproximadamente 1.875 litros de combustible. El hallazgo revestía especial gravedad, ya que la furgoneta se encontraba estacionada en una calle residencial habitada, con el combustible almacenado en condiciones precarias y superando ampliamente cualquier límite de consumo doméstico, lo que suponía un riesgo real e inminente para la seguridad ciudadana. Ante esta situación, los agentes trasladaron el vehículo con extremas medidas de seguridad hasta dependencias policiales, procediéndose a la detención de los cuatro implicados.

Cifras récord en la lucha contra el petaqueo en Cádiz

Esta actuación pone el broche final a un año de intensa lucha contra el fenómeno del “petaqueo” por parte de la Policía Nacional en la Comisaría Local de El Puerto de Santa María–Puerto Real, fruto de una estrecha colaboración entre las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica. Este trabajo coordinado ha permitido la recogida y análisis de vestigios que han resultado clave para la identificación de miembros de distintas organizaciones criminales, así como el análisis de las sustancias intervenidas. El balance del año 2025 refleja una presión policial constante sobre las redes logísticas del narcotráfico, habiéndose desarrollado un total de siete operaciones específicas que se han saldado con 26 personas detenidas. En el cómputo global, los agentes han conseguido retirar del mercado ilícito más de 112.000 litros de gasolina y han intervenido más de 4.500 petacas, desarticulando infraestructuras esenciales para el abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad en la zona.