Detenido en San Fernando un hombre tras agredir a la médico de urgencias que acudió a su domicilio

La Policía Nacional ha informado este martes de la detención durante la pasada madrugada del día 25 de diciembre de un hombre de 62 años de edad, con cuatro detenciones anteriores, como presunto autor de una agresión a una facultativa del Dispositivo de Emergencias de Cuidados Críticos y Urgencias (DECCU) mientras realizaba una asistencia sanitaria a domicilio en la localidad de San Fernando.

Los hechos ocurrieron cuando el personal sanitario se encontraba atendiendo un aviso en una vivienda, momento en el que el ahora detenido, presuntamente bajo el influjo de sustancias estupefacientes, agredió de forma súbita y sorpresiva a la médica, propinándole un puñetazo en uno de sus brazos. Ante esta situación, la dotación sanitaria abandonó de inmediato el inmueble por motivos de seguridad y dio aviso a los servicios policiales.

Mientras los sanitarios permanecían en el exterior del edificio, el agresor arrojó un jarrón desde un balcón, el cual impactó contra la ambulancia sin que se produjeran daños personales.

A la llegada de la patrulla policial, el individuo, en un estado de gran alteración, recibió a los agentes portando un cuchillo, ofreciendo una fuerte resistencia, si bien pudo ser reducido y detenido sin que se produjeran consecuencias de mayor gravedad.

Afortunadamente, los sanitarios no sufrieron lesiones de consideración más allá del susto provocado por la violenta actuación del detenido.