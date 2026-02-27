Aemet avanza cuánto pueden durar las lluvias en Cádiz: esta es su previsión para la semana del 2 al 8 de marzo

Con el final de febrero, Cádiz dirá adiós también a unos días, los de este última semana principalmente, que han estado marcados por la estabilidad y en especial por las temperaturas algo más altas de lo normal. El mes de marzo (el domingo es día 1) supondrá un cambio de tiempo radical con respecto a los últimos coletazos de febrero y es que la primavera meteorológica (el cambio de estación no llegará hasta el viernes 20) llegará con todo lo que es propio de la primavera, es decir, mayor inestabilidad y lluvias que podrían ser tormentosas en determinados momentos.

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha avanzando su predicción meteorológica para las próximas tres semanas, del 2 al 22 de marzo, y si bien puntualiza todavía que el nivel de incertidumbre es elevado, explica que, "probablemente", la próxima semana, la del 2 al 8 de marzo, estará marcada por unas temperaturas que aún continuará por encima de lo normal para la época del año y unas lluvias que se concentrarán primero en el oeste peninsular y Canarias llegando después las precipitaciones a zonas del este y sur.

El tiempo en Cádiz para la semana del 2 al 8 de marzo

Según el informe operativo semanal de Aemet, "lo más probable es que (la semana) comience con un ascenso de las temperaturas y que estas se sitúen, en general, en valores superiores al promedio normal. En cuanto a las precipitaciones, el paso de un frente dejará lluvias el lunes en la mitad oeste peninsular. La posterior formación de una borrasca en el norte de África dará lugar a precipitaciones en zonas del este y sur peninsular, al igual que en Canarias, aunque es difícil precisar las zonas donde con mayor probabilidad lloverá".

Si consultamos los mapas diarios de Aemet, para el lunes 2 de marzo se puede comprobar cómo las nubes comenzarán a entrar en Cádiz desde bien temprano por el Campo de Gibraltar, donde se podrían producir incluso algún fenómeno tormentoso. Desde el Estrecho las precipitaciones se irán extendiendo al resto de la provincia logrando que prácticamente en toda la provincia termine lloviendo en algún momento de la jornada. La probabilidad es relativamente elevada, entorno a un 70% en toda la franja atlántica de la costa y algo inferior en el interior.

La situación se mantendrá igual, sin cambios significativo el martes 3 aunque para el miércoles 4 la probabilidad de precipitaciones ya empieza a caer. Esto no quiere decir que los cielos vayan a despejarse desde este día puesto que las nubes seguirán cubriendo la mayor parte de la provincia. Sí podría darse una ligera mejoría en este sentido a partir del mediodía del jueves 5, con la apertura de algunos claros en los cielos y la bajada de la probabilidad de lluvias.

Las temperaturas en Cádiz

Las temperaturas en Cádiz se mantendrán en unos niveles parecidos a los de finales de febrero, con unas máximas que rondarán los 20 grados y unas mínimas en todo caso por encima de los 10 grados. Algo más bajas las de primera hora de la mañana en la Sierra pero ciertamente rondando esos registros.

Sin embargo, para el martes y el miércoles 3 y 4 de marzo, coincidiendo con esos episodios de lluvias y un cambio en el viento, los termómetros caerán algunos grados, especialmente durante las horas centrales del día. Aemet espera bajadas de unos 5 grados en el litoral aunque mucho más leves en las zonas de interior, lo que dejaría las temperaturas en unos 17-15 grados de máxima según las zonas. La previsión no obstante es que vuelven a recuperarse esos grados perdidos de cara al jueves 5. Las mínimas se quedarían sin grandes cambios.

El viento de componente sur traerá las lluvias a Cádiz

En una provincia donde el tiempo depende del viento es también importante saber de dónde procederá para afinar más las previsiones meteorológicas. En este caso, Aemet espera que durante todo el lunes y martes 2 y 3 de marzo sople viento de componente sur (ya sea del este o del oeste) que es el que augura precipitaciones en la provincia. Este viento es el que hace que a Cádiz le afecten más las borrascas atlánticas, generalmente situadas en el Golfo de Cádiz que precisamente es donde se espera se posicione la segunda dana que traerá lluvias a la Península durante esta semana.

La situación cambiará a partir del miércoles 4 con la entrada del componente norte, que favorecerá ese descenso anunciado de los termómetros y que rolará a poniente a última hora de la jornada para mantenerse así hasta mínimo el jueves 5 de marzo.

Las previsiones de Aemet desde el 9 al 22 de marzo

Según el informe de Aemet, para la semana siguiente, del 9 al 15 de marzo, y con la información actualmente disponible, "las temperaturas continuarían en valores superiores a los normales en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras que no parece, en principio, que vaya a ser una semana especialmente lluviosa. No obstante, esta predicción podría variar significativamente en futuras actualizaciones".

"La semana del 16 al 22 de marzo, con mayores incertidumbres, podría transcurrir con temperaturas, de nuevo, superiores al promedio normal de la época, sin que se pueda establecer un pronóstico acerca de las lluvias", finaliza.