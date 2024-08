Por qué la gente de Cádiz sabe tanto de vientos y cómo saber cuándo sopla cada uno

Cádiz es tierra de vientos, y los gaditanos, gente con un gran arraigo por el mar. Y aunque no sean meteorólogos oficiales, son personas que por su experiencia y observación han llegado a conocer, y a dominar en muchos casos, aspectos muy específicos del tiempo, especialmente los que afectan al viento y al mar. Además, en Cádiz se es sociable por naturaleza, y el tiempo, por qué no, supone un excelente tema para iniciar conversación.

Este interés por el viento a nivel conversacional es algo que llama la atención no sólo a los que no son de 'Cádi Cádi'. Asombra incluso a los que ya hace tiempo dejaron de residir en la ciudad y han perdido un poco de aquello que antes les era más habitual. Y es que en Cádiz, lo que llama la atención no es que haya viento, como puede ocurrir en otras ciudades, es justo lo contrario, que no sople ni tan siquiera una ligera brisa.

Ya sea viento norte, levante, sur o poniente, todos los vientos se notan en Cádiz, algo que no es normal que pase según asegura Manuel Salguero, meteorólogo gaditano detrás de la cuenta en X (antes Twitter) @EtiempoenCadiz.

Salguero hace un recorrido por los vientos que suelen soplar en la ciudad, así como las características que los hacen reconocibles a cada uno.

El viento norte suele darse mucho más en invierno y es cuando en Cádiz se puede hablar de frío (pocos días al año en realidad), jornadas en las que no estorban ni los gorros ni las bufandas. Aunque la temperatura no sea especialmente baja, es un viento 'cortante' capaz de lograr que la sensación térmica caiga empicado.

Luego están los demás vientos, menos conocidos por la población, que son el noroeste (una mezcla entre norte y oeste), el noreste (norte y este), el sureste (sur y este) y suroeste (sur y oeste), siendo este último el viento predominante de Cádiz. "Este viento en invierno está asociado a situaciones de bajas presiones atlánticas, es decir, que cuando hay borrascas por la zona, el viento comienza soplando sur y va rolando poco a poco a poniente pasando por suroeste. Es el viento que más sopla entre la primavera y el otoño, el típico de la brisa en Cádiz" aclara Salguero.

Cuando el viento sopla con más fuerza en Cádiz suele ser con temporales de suroeste, con profundas borrascas próximas al Golfo de Cádiz. Típicas situaciones en otoño y también, aunque en menor medida, en invierno y algo menos frecuente ya en primavera. En situaciones así, el viento de suroeste puede llegar a alcanzar o incluso superar los 100 km/h (el levante también puede soplar con intensidad aunque no tanta, suele ser racheado pero estas no suelen superar los 70-80 km/h) y dándose las situaciones más 'normales' en estas situaciones como ver las olas saltar por los bloques del Campo del Sur o las incidencias relacionadas con fachadas y árboles.

Levante, poniente, norte y sur... cuatro 'gaditanos' más que de tan distintos que son, resultan fáciles de distinguir. Así que ya sabe, si pasa unos días de vacaciones por la ciudad no dude de que el tiempo, y el viento que sople en ese momento, será un buen tema para romper el hielo con cualquier gaditano.