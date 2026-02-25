Una dana muy activa volverá a traer la lluvia a Cádiz: esto es lo que plantean los modelos meteorológicos

La llegada en pocos días de un nuevo frente de lluvias servirá para decir adiós en Cádiz a las jornadas de cielos soleados y temperaturas agradables que se están registrando a finales de febrero. Según los modelos predictivos, la situación cambiará radicalmente con el inicio del mes de marzo. El lunes día 2 la atmósfera comenzará a hacerse más inestable con la aproximación por el Golfo de Cádiz de una dana muy activa que complicará mucho el tiempo en esta zona. Los mapas meteorológicos incluso anticipan que es posible que se prolongue en el tiempo durante toda la primera semana del mes, aunque la incertidumbre en este momento es elevada.

Una ligera calima este miércoles

El tiempo anticiclónico y primaveral del que está disfrutando Cádiz estos días se mantendrá lo que resta de mes según las previsiones meteorológicas. Lo único destacable podría ser una mayor turbidez en el ambiente debido en buena medida a que este miércoles, una vaguada atlántica va a terminar aislándose como dana sobre el norte de África, impulsando polvo sahariano hacia la Península.

La situación de calima en el ambiente podría extenderse hasta el fin de semana pero sin llegar a mucho más, y sin que tampoco estén previstas lluvias de barro sobre la provincia.

Primera dana entre el Golfo de Cádiz y Canarias

Esta primera dana, la que traerá la calima a Cádiz, dejará en un primer momento lluvias que se concentrarán en Canarias. En la provincia el tiempo seguirá siendo anticiclónico, con los cielos algo más turbios eso sí, pero no será hasta el lunes cuando se empiece a desarrollar en la misma zona una segunda dana que, esta vez sí, será la que terminé afectando a toda la provincia. En concreto, los modelos predictivos de tiempo.com apuntan a "chubascos abundantes, intensos y acompañados de tormenta por la mitad oeste peninsular".

"La evolución atmosférica prevista sitúa la dana entre el Golfo de Cádiz y Canarias el martes 3 de marzo. Seguirán los chubascos tormentosos, locamente fuertes, por el suroeste peninsular, y comenzarán también a extenderse por Canarias. Será de cara al miércoles 4 de marzo cuando las lluvias afecten más de lleno en Canarias y cuando vayan también ganando terreno por el sur y este peninsular, sobre todo de cara al jueves 5 de marzo, aunque la incertidumbre es mayor. Es probable que el se prolongue el tiempo borrascoso", concluye su análisis los meteorólogos de tiempo.com.

Mal tiempo en Cádiz y viento de componente suroeste

La Agencia Estatal de Meteorología recoge este empeoramiento del tiempo previsto para la primera semana de marzo, con probabilidades de precipitaciones que en los primeros días, lunes y martes, no serían especialmente elevados: entorno al 50% en la Bahía y Sierra de Cádiz y del 70-80% en el Campo de Gibraltar. Aemet no da previsión por el momento de si serían precipitaciones intensas o no. Tiempo.com se aventura un tanto más pero por ahora explica que se trataría de lluvia débil principalmente.

Sí hay que tener en cuenta, aunque las predicciones se irán afinando a medida que avancen los días, que el viento que soplará estos días en la provincia está previsto que sea de suroeste, que es el que en Cádiz está asociado a situaciones de bajas presiones y de borrascas en la zona y que no será hasta el sábado 7 de marzo cuando role a componente sur.