Así afectará a Cádiz el polvo sahariano que llega este miércoles

La intrusión de polvo en suspensión procedente del Sáhara volverá a alcanzar la Península esta semana, aunque en Cádiz su impacto será, en principio, muy limitado. Los modelos meteorológicos indican que la nube de calima avanzará desde el norte de África hacia el interior peninsular y Europa, pero sin señales claras de un episodio relevante en la provincia.

Más presencia en el interior que en la costa atlántica

Los mapas de previsión sitúan la mayor concentración de partículas sobre el centro y el este de España. Zonas como Madrid, el valle del Ebro o incluso el norte peninsular podrían notar más sus efectos que el litoral gaditano, donde la influencia atlántica actúa como barrera natural frente a estas intrusiones.

La Agencia Estatal de Meteorología describe estos días como estables en Andalucía, con cielos poco nubosos, vientos flojos y temperaturas por encima de lo habitual para finales de febrero. En Cádiz, este patrón se traduce en jornadas suaves, sin cambios bruscos y sin avisos activos por fenómenos adversos.

Ligera calima pasajera a mediodía del martes

Aun así, algunos modelos dejan abierta una pequeña ventana de incertidumbre. En torno al mediodía de este martes 24 podría colarse una intrusión muy débil de polvo en suspensión, apenas perceptible, que en los mapas aparece como ligera calima. Sería breve y de baja concentración.

Las autoridades no han emitido recomendaciones específicas ni alertas sanitarias, lo que refuerza la idea de que el episodio no tendrá consecuencias destacables en la provincia. Tampoco se esperan problemas de visibilidad ni un deterioro significativo de la calidad del aire.

Un febrero atípico

Febrero está siendo anómalo en la comunidad. Más cálido de lo normal y, al mismo tiempo, extraordinariamente húmedo por las lluvias de la primera quincena. Ahora, en la recta final del mes, domina la estabilidad atmosférica y no se esperan precipitaciones relevantes en los próximos días.

En este contexto, la posible llegada de polvo sahariano quedaría diluida. No se prevén cielos anaranjados, ni capas de polvo visibles ni episodios intensos de calima como los que en otras ocasiones tiñen el horizonte o ensucian coches y terrazas.

Tiempo para el resto de la semana

En la provincia gaditana, además, el viento de poniente y la cercanía del océano suelen limpiar la atmósfera con rapidez. Solo cuando predominan los vientos de levante o situaciones de aire estancado se registran episodios más notorios de calima.

Por ahora, todo apunta a que esta semana no será uno de esos casos. La estabilidad continuará, con temperaturas agradables durante el día y sin cambios importantes en el horizonte inmediato. En la cpaital gaditana se esperan cielos principalmente despejados el resto de la semana y las temepraturas se mantienen estables aunque con una cierta subida de cara al jueves 26 de febrero que se alcanzará una máxima de 21ºC.

En la Bahía de Cádiz, el tiempo se mantendrá estable también. Los cielos seguirán despejados la mayoría de los días y las temperaturas rondarán los 20ºC, algo insólito en el mes de febrero, parece que después de las borrascas ha llegado prácticamente la primavera a la provincia de Cádiz.

En la campiña de Jerez de la Frontera el buen tiempo predonminará el resto de la semana, habrá algunos momentos en el que los cielos estarán parcialmente cubiertos por algunas nubes, pero nada significativo. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula y el termómetro reflejará entre los 20ºC y los 23ºC.

La Sierra de Grazalema también vivirá unas jornadas soleadas y sin probabilidad de lluvia en el horizonte, el buen tiempo paraece haberse instalado en la provincia de Cádiz, al menos durante la última semana de febrero. Hay una probabilidad de lluvia el lunes 2 de marzo, aunque todavía esto puede variar.