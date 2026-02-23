Ni Zahora, ni Sotogrande ni El Puerto: en este pueblo de La Janda también se venden viviendas de lujo

Una villa de lujo ubicada en Benalup-Casas Viejas ha salido al mercado por 850.000 euros, un precio que la sitúa entre las propiedades más exclusivas del interior de la provincia. La vivienda se encuentra dentro de un complejo residencial privado junto a un campo de golf, en una zona conocida por su tranquilidad y su entorno natural.

La casa está lista para entrar a vivir. Se vende completamente equipada y en muy buen estado de conservación, sin necesidad de reformas. Con 300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.720 metros cuadrados, dispone de cinco dormitorios y seis baños distribuidos en dos plantas.

Normalmente, estos precios tan elevados se suelen ver en propiedades localizadas en Zahara, Sotogrande o en El Puerto de Santa María, todas ellas bañadas por la costa y con unas vistas despejadas al mar. Pero el lujo de esta mansión y todo su equipamiento la convierte en una joya al alcance de pocos.

Jardín privado, piscina y amplios espacios exteriores

Uno de los mayores atractivos de la propiedad es el espacio exterior. La villa cuenta con piscina privada, amplias zonas ajardinadas y distintos rincones pensados para el descanso o el ocio al aire libre, incluyendo área de barbacoa y patio.

Todo ello dentro de un resort cerrado y cuidado durante todo el año, con servicios de mantenimiento y seguridad. La vivienda también dispone de cochera y zonas de aparcamiento.

En el interior predominan los materiales de calidad. Suelos de parquet, mobiliario completo y electrodomésticos de alta gama forman parte de una decoración sobria y funcional. La casa está equipada con aire acondicionado, calefacción eléctrica, chimenea y doble acristalamiento, lo que garantiza confort tanto en invierno como en verano.

Una vivienda con licencia turística activa

Además de su uso residencial, la villa ofrece una posibilidad interesante como inversión. Cuenta con licencia turística en vigor y actualmente se alquila como alojamiento vacacional a través de una empresa especializada que gestiona tanto la propiedad como la atención a los huéspedes.

Según los datos facilitados, la ocupación es alta durante gran parte del año, impulsada por la demanda de turistas que buscan tranquilidad, golf y servicios de alto nivel. El complejo dispone de hotel de cinco estrellas, spa y restaurantes, lo que refuerza su atractivo.

La vivienda forma parte también de una comunidad de propietarios organizada, con servicios administrativos y de mantenimiento permanentes. Esto permite a los dueños delegar la gestión diaria si no residen de forma habitual en la zona.

El auge del lujo en el interior gaditano

Aunque la costa concentra gran parte del mercado inmobiliario de alto nivel, el interior de la provincia gana peso entre quienes buscan espacio, privacidad y contacto con la naturaleza. La comarca de La Janda se ha convertido en una alternativa cada vez más valorada.

Construida en 2006 y con vistas directas al campo de golf, esta propiedad encaja en ese perfil de vivienda amplia, tranquila y bien comunicada. Su estado general es bueno y permite habitarla desde el primer momento.

El precio de 850.000 euros, al que habría que añadir impuestos y gastos de compra, está en línea con otras residencias similares dentro de complejos privados de características parecidas.

En un mercado donde la demanda de viviendas singulares sigue activa, especialmente por parte de compradores extranjeros, esta villa representa una de las opciones más destacadas actualmente en el interior de Cádiz. Una casa pensada para quienes priorizan espacio, silencio y privacidad frente al bullicio de las zonas costeras.