Se vende en Cádiz el ático más caro de la ciudad superando el millón de euros y con vistas al mar

El mercado inmobiliario gaditano acaba de marcar un nuevo techo. En Bahía Blanca, uno de los barrios más cotizados de la capital, ha salido a la venta el que, por precio, es ahora mismo el ático más caro de Cádiz. Su valor: 1.150.000 euros, tal y como publica Idealista.

Supera con claridad la barrera del millón en una ciudad donde la oferta es limitada y donde no abundan viviendas de estas dimensiones. El inmueble ocupa una quinta planta exterior con ascensor y suma 229 metros cuadrados construidos, una superficie poco habitual dentro del término municipal.

Una terraza exclusiva en Cádiz

La vivienda cuenta con 120 metros cuadrados de terraza privada, orientada a los cuatro puntos cardinales. En Cádiz, donde el espacio exterior es oro, disponer de una superficie así cambia por completo la experiencia de vivir en altura.

Desde este ático las vistas se abren hacia la bahía, sin grandes obstáculos. Atardeceres despejados, luz natural durante todo el día y la posibilidad de convertir la terraza en un auténtico salón al aire libre durante buena parte del año. Esto es uno de los puntos fuertes de este ático.

Siete habitaciones

Además de tener un exterior envidiable, el interior de la vivienda tiene unas medidas poco habituales en la capital gaditana. La distribución incluye siete habitaciones, lo que permite múltiples opciones: una gran vivienda familiar, combinar residencia y despacho o redistribuir espacios según necesidades.

Cuenta además con tres baños completos, calefacción individual eléctrica y aire acondicionado, algo casi imprescindible en los meses de verano. Los armarios empotrados ayudan a optimizar el almacenamiento y mantener despejadas las estancias.

El edificio fue construido en 1973 y la vivienda se encuentra en buen estado de conservación, según figura en el anuncio. El precio incluye plaza de garaje, un detalle que suma valor en una zona donde aparcar no siempre es sencillo.

Bahía Blanca, una de las zonas más exclusivas

Bahía Blanca lleva años consolidada como una de las áreas residenciales más demandadas de Cádiz. Su cercanía al centro histórico, la amplitud de sus calles y la presencia de edificios de mayor tamaño la convierten en una zona muy apreciada por quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la vida urbana.

No es casual que las viviendas de mayor precio se concentren aquí. Espacio, ubicación y vistas son tres factores que marcan la diferencia en el mercado local y este ático reúne los tres.

El certificado energético refleja emisiones de 1.234,99 kg CO2/m² año, un dato que también figura en el anuncio y que los futuros compradores deberán tener en cuenta.

Con esta operación, el mercado inmobiliario gaditano vuelve a demostrar que, aunque la oferta sea limitada, sigue existiendo demanda para propiedades exclusivas. Cádiz, sigue siendo uno de los lugares donde quienes tienen posibilidades económicas encuentran todo lo que quieren sin problemas: amplitud, vistas y por supuesto, un garaje donde poder aparcar el coche.