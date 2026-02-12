Estos son los puntos de las agrupaciones que no pasan a la final del COAC 2026
El jurado oficial da a conocer las puntuaciones oficiales de los que quedan fuera de la competición
Tras el pase de las agrupaciones que pasan a la gran final, el jurado oficial del COAC 2026 ha hecho públicas las puntuaciones de las que no han conseguido el pase para la gran cita del próximo viernes. En coros marca el corte 'La carnicería', del Chapa; en comparsa se queda a las puertas 'Los locos', de Piru y Tomate, y por último, en chirigotas se queda la de Molina y Melli, 'Los que la tienen de mármol'.
Coros
- La carnicería 677,96
- La ciudad perfecta 627,43
- El reino de los cielos 605,16
Comparsas
- Los locos 672,82
- La camorra 669,92
- El manicomio 668,47
- OBDC. Me quedo contigo 667,63
- Los pájaros carpinteros 662,42
- El jovencito Frankistein 657,36
Chirigotas
- Los que la tienen de mármol 673,71
- Los Robins 669,95
- Los hombres de Paco 669,78
- Piensa mal y acertarás (los desonfiaos) 668,90
- Los compay 668,63
- Los antiguos 663,95
