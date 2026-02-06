Orden de actuación de las semifinales del COAC 2026
Tras el veredicto del Jurado Oficial al concluir los cuartos de final, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 llega a una de sus fases más apasionantes, la semifinal. Cuatro días donde la calidad, la competición y el disfrute están asegurados gracias a los repertorios de las 30 agrupaciones que han pasado la criba para acceder a su puesto en esta etapa del certamen que antecede a la Gran Final.
Así, desde el domingo 8 al miércoles 11 de febrero 7 coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y 3 cuartetos desgranarán sus propuestas en las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz en las funciones que comienzan a las 20.00 horas.
Otras buenas agrupaciones se han quedado en el camino, pero las que han alcanzado el corte bien merecen su puesto en unas semifinales cuyo orden de actuación reproducimos a continuación.
1º Semifinal Domingo 8 de febrero
- Coro 'El sindicato'
- Chirigota 'Los hombres de Paco'
- Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada'
- Comparsa 'El manicomio'
- Coro 'La ciudad perfecta'
- Chirigota 'Los robins'
- Comparsa 'La camorra'
- Chirigota 'Una chirigota en teoría'
2º Semifinal Lunes 9 de febrero
- Coro 'ADN'
- Comparsa 'El patriota'
- Cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)'
- Chirigota 'Los antiguos'
- Coro 'El reino de los cielos'
- Comparsa 'Los humanos'
- Chirigota 'Los Compay'
- Comparsa 'Los locos'
3º Semifinal Martes 10 de febrero
- Coro 'La carnicería'
- Chirigota 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)'
- Comparsa OBDC. Me quedo contigo!
- Coro 'Las mil maravillas'
- Chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'
- Comparsa 'El jovencito Frankenstein'
- Chirigota 'Los que van a coger papas'
4º Semifinal Miércoles 11 de febrero
