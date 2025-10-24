Cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)'

En una modalidad con un número tan bajo de participantes, es importante que, al menos, los que se incorporen a ella lo hagan con fuerza para que se mantenga viva. Manu Peinado es el último exponente de la cantera que intenta mantener viva la llama del cuarteto. En la pasada edición, consiguió el segundo premio junto a Iván Romero en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'Un clásico nunca falla'. En este 2026, Peinado se presentará en solitario con 'Los Latin King (de la calle Pasquín).

De esta forma, el Cuarteto de la Cantera cumple su tercer año en la máxima categoría tras estrenarse en 2023 con 'Los vigilantes de la laja', que fue cuartofinalista.

Bisnieto de José Payán Pavón el Pillo, Manu Peinado cumplió con el proceso desde la cantera tras conseguir el priero premio juvenil en 2022 con 'Hay quien dice que mayo no tiene fiestas'.También ha conseguido estar en la final de juveniles con otros cuartetos como 'La Viña de las galaxias' o 'Nos tocó la primitiva'.

En este caso, su juventud es su principal valor para añadir con naturalidad grandes dosis de descaro y poca vergüenza a los repertorios, aunque con la intención de mantener los cánones clásicos de la modalidad. La de este 2026 es una oportunidad para, después de su primera gran final, asentarse para convertirse en la principal alternativa al cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, el cuarteto 'Un clásico nunca falla' consiguió el segundo premio con 729,40 puntos.

Cuarteto, Un clásico nunca falla - Preliminares