La borrasca Leonardo asfixia a Cádiz: el suelo de Grazalema llega al límite y más desalojos en Arcos

El aviso rojo abandonó Grazalema el pasado miércoles 4 de febrero, pero la situación de alerta continúa. Los casi 600 litros que han caído en 24 horas, una cifra histórica nunca antes vista, han causado que el suelo de Grazalema ya no sea capaz de absorber más agua. A los litros que llegan del cielo, se suma el agua que llega del subsuelo, que no es capaz de absorber la tierra.

En la noche del miércoles 4 de febrero, Aemet cifraba 581.5 litros todo lo que cayó ese día. Teniendo en cuenta, que Grazalema llegaba a esa jornada con importantes cantidades de agua ya recibidas, todo ello causó que el suelo colapsara. Por la vía pública en Grazalema ya no es posible andar sin mojarse, al haberse convertido en verdaderos ríos. La meteoróloga Mar Gómez explica en la red social X que "el nivel freático (es decir, el agua subterránea almacenada en el interior del terreno) ha subido tanto tras las lluvias extremas que ha terminado alcanzando la superficie".

Según aclara, cuando ocurre esto en roca caliza, "el agua no solo emerge por ríos o desbordamientos visibles, sino que brota de forma difusa por el suelo, grietas y cavidades, transformando literalmente el pueblo en una gran surgencia kárstica". Esto quiere decir que el suelo ya está saturado de agua, no puede aceptar más litros. Ese excedente acaba en la superficie, agravando más si cabe las inundaciones. Para las próximas horas en Grazalema, continuarán las lluvias. De hecho, hasta las 9:30 horas, ya se han recogido 75,1 litros.

Vecinos de Arcos tienen que ser desalojados

Tal como ha comunicado en las últimas horas el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, durante la pasada madrudaga se desalojaron unos 5.000 vecinos de la urbanzación del lago de Arcos. Asimismo, se ha tenido que evacuar a los ancianos de un geriátrico en esta zona, que según ha podido saber este periódico están siendo reubicados en el Edificio Emprendedores y en una residencia de El Puerto.

El regidor arcense ha comunicado que el resto de vecinos afectados serán realojados, entre otras ubicaciones, en el pabellón municipal y el auditorio. El cauce del río Guadalete está muy elevado a su paso por Arcos dado el trasvase de agua desde el embalse de Bornos al de Arcos, que recibe más agua que la que desembalsa.

¿Cuánto ha llovido en las últimas horas en Cádiz?

Las estaciones meteorológicas de Aemet recogen las cantidades de litros acumulados en el miércoles 4 de febrero. Las cifras históricas de Grazalema son las que más destacan de entre todas. Sin embargo, las lluvias también fueron copiosas en otras localidades serranas, causando desbordes y obligando a más desalojos.