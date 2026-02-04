Cuartos de final del COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Teatro Falla? Orden de actuación de la sexta sesión

La chirigota del Yuyu 'Los que van a coger papas' en su actuación en la fase clasificatoria.

La penúltima noche de cuartos de final llega con dos grupos potentes aspirantes a lo máximo en este COAC 2026: la comparsa de Bienvenido y la chirigota del Yuyu. Habrá que tener en cuenta también a 'Los amish...', ex 'Calaítas', y a la comparsa de Nene Cheza y El Canijo

Orden de actuación:

20.00: '¡Qué pechá de paja!': La granja de José Manuel Valdés y compañía está en cuartos de final gracias a su habitual desenfado, apostando por el humor. La crítica de 'Diario del Carnaval' lo calificó de 'regular' y Jurado Diario le otorgó un total de 187 puntos, en 11ª posición.

20.45 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'': Los ganadores de 2025 con 'Los calaítas' siguen defendiendo su primer premio con esta idea de comunidad cristiana anabaptista. La valoración de Diario del Carnaval para estos chirigoteros de Wisconsin fue de 'aceptable' y Jurado Diario la puntuó con 205 puntos y lo colocó en el lugar 12º en preliminares.

21.30: Comparsa 'Los pájaros carpinteros': La unión de Nene Cheza con El Canijo se ha materializado en una buena comparsa que representa a un grupo de carpinteros de ribera. La crítica de este diario la valoró como "buena" y Jurado Diario la colocó en 10º lugar en las preliminares con 216 puntos.

22.15: Chirigota 'Los que van a coger papas': Los del Yuyu vienen este año más chirigoteros, representando al cónclave que deriva en la elección del Papa. Los aficionados esperan hoy sus pasodobles de humor. La crítica la valoró de "muy buena" y Jurado Diario le dio 231 puntos, colocándola en el segundo lugar.

23.00: Comparsa 'DSAS3': La crítica a la gestión de la sanidad pública centra la idea de la comparsa de Jesús Bienvenido, que en preliminares demostró que viene de nuevo a por todas después de ganar en 2025 con 'Las ratas. La valoración fue de "muy buena", con 235 puntos por el Jurado Diario y en la segunda posición.

23.45: Chirigota 'Los camper del sur'. La chirigota de Vito Jurado y Miguel Ángel Ríos ha virado este año a un tono más reivindicativo, criticando los problemas que hacen que los gaditanos tengan que irse fuera de la ciudad. La valoración fue de "aceptable" y se posicionaron en el 14º lugar con 203 puntos.

00.30: Comparsa 'La carne-vale': Cierra la función esta comparsa debutante que representa al Dios Baco, con repertorio de Francisco Javier Gallardo Márquez Javi el Loco y Julián Delgado Ruiz. Se valoró de "aceptable" y Jurado Diario le otorgó el puesto número 17 con 199 puntos.