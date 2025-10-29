El cartel de la chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'.

La chirigota 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida...' fue una de las mayores sorpresas de las últimas décadas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz por inesperada y por arrolladora. Un fenómeno contundente e imparable que, además de por su calidad, fue llevado en volandas por un público entregado y ávido de nuevos autores que sigan con el relevo generacional. Con una carrera cortísima, Alejandro Pérez el Peluca ya se ha convertido en un referente de la modalidad. Pero tras un pelotazo, llega la complicada empresa de mantenerse en lo más alto, sobre todo cuando se es un novato en estas lides.

Con todo, el propio autor ya está comenzando a jugar con esta situación con el nombre elegido para la defensa del primer premio: 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. Una auténtica declaración de intenciones desde la ironía, aunque habrá que ver el desarrollo que tendrá en uno de los repertorios más esperados de este 2026. Porque Eugenio, con la fuerza que tenía el personaje, ha dejado mucha huella.

Con todo, esta será la tercera chirigota como autor de Alejandro Pérez el Peluca en la categoría de adultos. Componente en 2023 de la chirigota 'Una insolación del carajo' (la conocida como la chirigota de los Pibes), en 2024 se separó junto a David Corrales Sise para concursar con 'Sácamela de la boca'. Una nueva escisión le llevó en 2025 a sacar en solitario 'Los calaíta', en lo que ya fue un proyecto netamente personal, tal y como se comprobó con la ruptura en cuanto a sus anteriores participaciones en cuanto a estilo.

Anteriormente, el Peluca también pasó por la cantera con agrupaciones como el cuarteto juvenil 'Cádiz, 3.000 años de historia pa esto' (2016) , la comparsa juvenil 'La isla deseada' (2019), la chirigota juvenil 'Quillo, tu cara me suena' (2019) y el cuarteto juvenil 'Esto Skype y aquí hay que momart' (2019).

Saber jugar con la expectación generada será una de las bazas para intentar mantenerse en lo más alto.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida...' consiguió el primer premio con 772,46 puntos.

Chirigota, Comparsa Los Calaíta (Fuimos a por tabaco) una chirigota de toda la vida... - Preliminar