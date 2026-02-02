La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo| Precaución por fuertes rachas de viento

Cádiz inicia febrero bajo fuertes diluvios en muchas áreas de la provincia y en aviso amarillo por lluvia y fenómenos costeros. Una situación que será lo habitual durante toda la semana, al menos hasta el sábado 7 de febrero. Para la jornada de hoy, Aemet advierte de nuevo de rachas de viento que alcanzarán su pico al mediodía.

Tras la borrasca Kristin, ahora llega Leonardo, que ya se deja notar desde primera hora de manera intensa en toda la provincia gaditana. Muchas de las carreteras que permanecían cortadas desde la semana pasada lo seguirán estando hoy ante la imposibilidad de su recuperación por el mal tiempo. A estas se suma un tramo de la AP-4 en sentido Cádiz afectado a la altura de Las Cabezas que ha tenido que ser cortado por desprendimientos.