Cortada la AP-4 sentido Cádiz por desprendimientos provocados por las intensas lluvias entre Los palacios y Las Cabezas

La autopista AP-4, principal vía de comunicación por carretera entre las provincias de Cádiz y Sevilla, permanece cortada desde primera hora de este lunes 2 de febrero a la altura de las localidades sevillanas en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz por desprendimientos en la calzada causada por intensas precipitaciones.

Según informa la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte de tráfico se registra desde las 08.00 horas y está provocando más de tres kilómetros de retenciones.

Mapa de la DGT con el corte de la AP-4 entre Los Palacios y Las Cabezas. / DGT.es

Cádiz, con avisos amarillos por lluvia y viento hasta las 10:00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activos avisos de nivel amarillo en toda la provincia de Cádiz tanto por lluvia intensa como por viento fuerte. Tras un comienzo de la jornada marcado incluso por diluvios puntuales, Aemete espera poder desactivar todos los avisos a partir de las 10:00 horas.

No obstante, se espera que todo el día del lunes sea especialmente inestable, con una probabilidad de precipitaciones del 100% durante todo el día. Una nueva borrasca, de nombre Leonardo, es que la que está dejando las lluvias en la provincia durante esta jornada.

Las lluvias de este lunes se deberán según tiempo.com a un frente que de nuevo se desarrollará en latitudes más bajas de lo habitual por ese chorro polar tan intenso y que 'bloquea' la situación de las nubes más al norte. Por tanto, Andalucía será de nuevo la comunidad que quede más expuesta a esos vientos atlánticos y que serán las que propicien la aparición de lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes.

Las lluvias serán especialmente copiosas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, así como en el área del Estrecho y en los sistemas montañosos más expuestos. En este periodo podrían acumularse entre 40 y 60 l/m² en tan solo 12 horas en buena parte del territorio andaluz.

Un río atmosférico disparará los acumulados en Cádiz a partir del miércoles

A partir del miércoles 4 de febrero la situación se complicará aún más porque "un río de humedad procedente de zonas tropicales impactará de lleno en Andalucía", según explican los modelos de tiempo.com. Este aporte extra de humedad reforzará las precipitaciones en la zona, haciendo que los acumulados se incrementen en la provincia de Cádiz. Y como muestra, un 'botón': en Cádiz capital, por ejemplo, se esperan 13 litros por metro cuadrado el lunes y 26 el miércoles; en Jerez, 16 litros el lunes y 44 el miércoles; en Grazalema, 19 litros el lunes y 114 el miércoles; en Algeciras, 19 litros el lunes y 74 el miércoles... Son sólo algunos datos pero clarificadores de lo que llegará a Cádiz el miércoles.