Cuartos de final del COAC 2026; ¿Quién canta este lunes 2 de febrero en el Falla?: Orden de actuación de la cuarta sesión

La comparsa será la gran protagonista en esta cuarta sesión de cuartos de final, con la presencia de tres grupos llamados a estar peleando por la gran final: 'Los humanos' de Martínez Ares, 'Los locos' de Piru y Tomate y 'OBDC. Me quedo contigo'' de Germán Rendón. En esta modalidad también estará hoy la agradable sorpresa de Alcalá de Guadaíra, 'El patriota'. El tango estará representado por el primer premio del año anterior, Los Estudiantes con 'Las mil maravillas'. A 'Los antiguos' de Carlos Pérez, 'La purga...' del Sofri y 'Los niños con nombre' de Sise corresponde defender a la modalidad de chirigotas.

Orden de actuación:

20.00: Coro 'Las mil maravillas''. La cueva de Alí Babá y los 40 ladrones abrirá de nuevo esta noche. El coro de Los Estudiantes mantiene su propuesta alegre, festiva, muy trabajada y sin perderle el gusto al tango. La crítica de 'Diario del Carnaval' calificó a esta agrupación como 'buena' y el Jurado Diario le otorgó un total de 233 puntos, colocando al coro en 4º lugar.

20.45: Comparsa 'El patriota'. Esta comparsa de Alcalá de Guadaíra ha sido una de las sorpresas más agradables del Concurso respresentando a Blas Infante, el padre de la patria andaluza, a la que defienden en un repertorio cantado con fuerza. La valoración de Diario del Carnaval es 'aceptable' y el Jurado Diario la puntuó en preliminares con 205 puntos, alcanzando el 12º lugar en preliminares.

21.30: Chirigota 'Los antiguos'. La chirigota de Carlos Pérez e Iván Romero es directa en su propuesta clásica, sin aspavientos, apostando por el soniquete y el sabor en el pasodoble de los viejos peñistas a los que representan. La crítica de este diario lo valoró como "aceptable" y el Jurado Diario le dio 204 puntos, colocándola en el 13º lugar.

22.15: Comparsa 'Los humanos'. Martínez Ares ha vuelto al Falla con una comparsa pausada y una propuesta en la idea como ancianos que dan lecciones a los humanos a través del Carnaval, enamorando con piezas como el estribillo. La crítica la valoró de 'muy buena' y el Jurado Diario le dio 236 puntos, colocándola en el primer puesto de la tabla.

23.00: Chirigota 'La purga: Los que no pasan'. La chirigota conileña del Sofri alcanzó por fin, después de amagar con buenas chirigotas, los cuartos de final. Pasodobles clásicos y buenas dosis de humor acompañan al repertorio. La valoración fue de 'buena', y se posicionó en el puesto 15º con 202 puntos por el Jurado Diario.

23.45: Comparsa 'Los locos': El viento de levante ha empujado a estos locos a los cuartos de final. La comparsa de la cantera no ha defraudado en su propuesta, aportando su habitual frescura y fuerza. La valoración fue de 'buena' y se posicionaron en cuarto lugar con 229 puntos.

00.30: Chirigota 'Los niños con nombre'. Repite en cuartos de final la chirigota del Sise representando a unos niños con nombre porque son famosos gracias a su apellido. Se valoró de 'regular' y el Jurado Diario le otorgó el puesto número 21 con 173 puntos.

1.15: Comparsa OBDC. Me quedo contigo!. Los marineros de Germán García han convencido este año a la opinión generalizada tras el pase de preliminares. Una comparsa pausada, sin estridencias, y con mucho sabor a Cádiz. La crítica la valora como 'muy buena' y el Jurado Diario la situó en la tercera posición con 232 puntos.