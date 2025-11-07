Comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!'

Hace 15 años, un niño de barrio creó una "comparsita lowcost" para hablarle a los jóvenes en su idioma y darle una vuelta de tuerca a la modalidad. Con los años, el niño creció y creó un estilo muy personal de entender la comparsa con la marca OBDC, aunque sin olvidarse de Cádiz como epicentro de las coplas.

La comparsa de Germán García Rendón celebra en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su 15º aniversario con el objetivo de romper de una vez con el "marco mental" de eterno aspirante y conseguir una primera final que se le resiste a efectos de jurado, a pesar de haber demostrado méritos más que suficientes para haberlo conseguido en más de una ocasión. Así, en la presente edición, participará con 'OBDC. Me quedo contigo!'.

A pesar de los palos que le ha dado el Concurso en las últimas ediciones, Germán Rendón se mantiene fuerte en su estilo, resistiendo y sin abandonar sus ideas. Así, se muestra como uno de los autores más comprometidos en sus letras, con enfoques y desarrollos que le diferencian del gran pelotón de comparsas.

Lo lleva demostrando desde sus inicios como autor en el año 2011 con 'Los niños del barrio', aunque la comparsa que le puso en el escaparate como autor de futuro fue 'OBDC', en el año 2012, a pesar de quedarse en la primera fase del COAC. Ya el salto a cuartos de final lo dio al año siguiente con 'OBDC Animals!'.

Los primeros sinsabores llegaron con 'OBDC Monstruozz!' y 'OBDC El show de Pinocchio!', que ya se merecieron el pase a unas semifinales que sí consiguió en 2016 con 'OBDC La vida es bella!'. A partir de ahí, ha repetido en la tercera fase del Concurso del Falla con 'OBDC La última flor' (2017), 'OzBDC' (2019), 'Los resilientes' (2020), 'Los conquistadores' (2022), 'Los trampucheros' (2023), 'Donde fuimos felices' (2024) y 'DesOBDC!' (2025).

Con la dirección de Alejandro Rodríguez Ferrera Ale de Huelva, ha conseguido montar un grupo que se amolda perfectamente a sus ideales carnavaleros, alejándose de las grandes estrellas y haciendo conjunto. En esta ocasión, cuenta con los fichajes de Antonio de la Luz (excomponente de la comparsa 'Oh capitán, my capitán'), Rubén Navarro (excomponente de las comparsas de Tino Tovar y Pepe Juan Pastrana, y de la chirigota del Barrio) y Álex Molina.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'DesOBDC!' llegó a semifinales, quedando en séptima posición con 468,62 puntos.

