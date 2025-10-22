Chirigota 'La purga: los que no pasan'

¿Otro año el Sofri fuera de cuartos de final? Pues es lo más probable que suceda si se sigue la senda de los últimos jurados del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Y es que ya van cuatro babuchazos seguidos a pesar de haber reunido méritos más que suficientes para superar el primer corte. Los dos últimos han sido muy dolorosos, especialmente el que sufrió en 2025 'Los golpes de pecho', que parecía que iba a ser la chirigota con la que iba a romper el maleficio. Pero al jurado no le gustó o, simplemente, no quiso hacerle un hueco en la segunda fase, por lo que el guiri volador acabó estampándose contra el suelo.

Pero si algo tiene de bueno el Carnaval de Cádiz es que al año siguiente te da una nueva oportunidad para poder resarcirte y cerrar las heridas abiertas. Y este 2026, la chirigota del Sofri volverá a intentarlo con cierta ironía y mucha guasa al presentarse con 'La purga: los que no pasan'. Porque no hay nada mejor en esta fiesta que reírse de uno mismo, incluso de las desgracias carnavalescas.

Con todo, esta será la séptima participación de la chirigota del Sofri sobre las tablas del Falla. Se estrenó en el año 2017 con 'Los doce', en lo que fue un homenaje al Cádiz CF. Al año siguiente, ya comenzó a notarse la evolución de este grupo con 'Regreso del futuro', aunque el primer salto importante lo dio en 2019 con 'Los turoperadores', que se quedó muy cerca del corte. En 2020, fue muy llamativa la 32ª posición que obtuvo con 'Las Yeni Walker', a pesar de que contaba con muchas opciones de estar en cuartos de final.

Tras el parón obligado por la pandemia, esta chirigota dio un nuevo paso al frente con 'Los incautados', aunque solo le sirvió para marcar el primer corte en 20ª posición. En la pasada edición, volvió a quedarse cerquísima de los cuartos de final con 'Los golpes de pecho' a pesar de ser una de las sensaciones de la primera fase con un repertorio mordaz, irónico, crítico, desenfadado y con dosis de humor negro.

Fresca y adaptada a los nuevos tiempos, estas premisas seguirán presentes en 'La purga: los que no pasan' ya que son las que le han servido para llamar la atención del público, por lo que ya no es una desconocida. Junto a José Manuel Ramírez el Sofri volverán a estar Francisco Javier García Javi el Ojo y Jorge Cerrillo como coautores de la música. También se mantiene en la música Jorge Cerrillo.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los golpes de pecho' quedó en 22ª posición con 189,28 puntos

