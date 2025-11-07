Un interesante proyecto de comparsa se está forjando en la localidad sevilla de Alcalá de Guadaíra para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Los autores Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul se han unido para presentar la comparsa 'El patriota'.

Este grupo bebe en parte de la herencia de las comparsas de Tocina y Alcalá, estando presentes algunos de sus autores. Así, Jesús Gómez era uno de los pilares de la comparsa de Tocina, que en el año 2018 irrumpió con 'Pueblo llano', llegando a las semifinales. Tras ella, llegaron otras como 'A base de palos' (cuartofinalista en 2019) y 'Los tocaos del ala' (cuartofinalista en 2020). Esta etapa se cerró en 2022 con 'La división extranjera', que sorpresivamente se quedó en la fase preliminar. En la pasada edición, Gómez fue el director de la comparsa sevillana 'Los enemigos', que pasó a cuartos de final. Anteriormente, cuenta con otros antecedentes como las chirigotas 'Los matones del rey' (2002) y 'Los atacaos de los nervios' (2004), y la comparsa 'Los hipócritas' (2006).

Por su parte, Juan Manuel Moreno Gandul es actualmente coautor del coro de Luis Rivero, que concursará en 2026 con 'ADN'. Con Rivero, Moreno Gandul ha presentado al Falla comparsas como 'Los aspirantes' (2015), 'Los traidores' (2016), 'La cumbre' (2018) y 'La tierra prometida' (2019). En sus inicios, también concurrió con comparsas como 'Los hipócritas' (2006), 'Los españoles (la edad de oro)' (2008), 'Los del euribor' (2009), 'La consulta del Doctor Nolotil' (2010), 'El hombre sin corazón' (2012), 'Los trapecistas' (2013) y 'Artesanos' (2014).

Por último, Fran Ramos ha sido uno de los autores desde los inicios de la ya desaparecida chirigota de Los Niños de Sevilla, que empezó a andar en 2007 con 'Como la cosa está mala, tos pa las Fuerzas Armadas'. En la modalidad de comparsas, ha participado con 'La loca del parque' (2015), 'El origen' (2016), 'Perravieja' (2017) y 'La errante' (2018), quedándose todas en preliminares.