Coro 'ADN'

11 finales en 14 años es la mejor carta de presentación que tiene el coro de Luis Rivero para comprender cuál es su posición en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En la pasada edición, conquistó el segundo premio con 'Cádiz, el show'. En 2026, intentará subir a un escalón que no alcanza desde 2018 con 'ADN', siguiendo un estilo musical muy marcado y muy diferenciado del resto.

Luis Rivero volverá a contar con el sevillano Juan Manuel Moreno Gandul como coautor de letra y música. La unión entre ambos autores proviene de las colaboraciones que realizó Rivero con la comparsa de Alcalá de Guadaíra. Con ella, se estrenó en 2015 con 'Los aspirantes'. Posteriormente, ambos consiguieron el pase a cuartos con 'Los traidores' (2016) y 'La cumbre' (2018), mientras que en 2019 dieron el salto a las semifinales con 'La tierra prometida'. También compartieron la música de chirigotas del afamado presentador de televisión Roberto Leal como 'Los del espacio' (cuartofinalista en 2013) y 'Los que llevan unos Nai' (2014). Ya en el coro, esta unión fructificó en 2022 con el repertorio de 'Químbara', obteniendo el segundo premio.

En cuanto a la trayectoria corista de Luis Rivero, esta parte en su primera etapa de la cantera, en la que sacó el coro juvenil 'La movida' (1997). Al año siguiente, dio el salto a adultos con 'El coro de los estudiantes', al que siguieron 'A la conquista' (1999) y 'La guerra'. Nada tiene que ver con los éxitos que ha cosechado desde que regresó a la modalidad en 2010 'La academia'. A partir de ahí, ha pisado la Gran Final con 'El triángulo' (tercer premio en 2011), 'Bollywood' (tercer premio en 2012), 'El orfeón' (tercer premio en 2014), 'La corte' (cuarto premio en 2016), 'El mayor espectáculo del mundo' (primer premio en 2017), 'Vive, sueña, canta' (primer premio en 2018), 'Al sonar las doce' (cuarto premio en 2020), 'Químbara' (segundo premio en 2022), 'La voz' (tercer premio en 2023), 'El paraíso' (tercer premio en 2024) y el ya citado 'Cádiz, el show' (segundo premio en 2025).

El otro pilar importante en la trayectoria de Luis Rivero está en la modalidad de comparsas, en la que empieza de componente en el grupo infantil de la Peña Nuestra Andalucía. Toma ya las riendas de los repertorios en 1995 con 'Carasucia', dejando algunas comparsas juveniles recordadas como 'Patriarcas' (segundo premio en 1997) o 'Puerto Chico' (primer premio en 1998). El salto a adultos lo dio en 1999 con 'Historias de Cai'. Con 'La galeona', en 2001, consiguió entrar por primera vez en semifinales. Su etapa triunfal la abrió en 2003 con el primer premio de 'Guadalupe', volviendo a estar en la Gran Final con 'Gaditanos' (segundo accésit en 2004), 'Los hijos de la tierra' (segundo premio en 2005) y 'La bella escondida' (tercer premio en 2006).

Juan Manuel Moreno Gandul, por su parte, cumple 20 años de su primera participación como autor en el Concurso del Falla con 'Los hipócritas', para la que hizo la música. Tras ella llegaron otras comparsas como 'Los españoles (la edad de oro)' (2008), 'Los del euribor' (2009), 'La consulta del Doctor Nolotil' (2010), 'El hombre sin corazón' (2012), 'Los trapecistas' (2013) o 'Artesanos' (2014), todas estas antes de su etapa más reconocida y en la que contó con la colaboración de Luis Rivero.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Cádiz, el show' consiguió el segundo premio con 746,03 puntos.

Coro, Cádiz, el show - Preliminares