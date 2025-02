Cádiz/El tipo. Los reyes de la baraja. Las coplas. La traición, el poder, las tentaciones y el dinero, los cuatro palos de una cruel baraja. La comparsa de Joseja Puerto se confirma como una de los habituales en esta fase gracias a un repertorio bien estructurado en torno a los cuatro palos de la baraja española. No van de farol con las letras de estreno, con las que confirman su lugar en el presente concurso. Destaca de este pase el primero de los pasodobles a todo el personal que existe en torno a un hospital, unas “personas desapercibidas que no saben de operarte y salvarte la vida”, pero a las que “no les gana nadie quitando penas y pintando alegrías”. No tiene tanto fuelle la crítica de la segunda letra a la educación que los padres dan a sus hijos por darles de todo, por lo que “creamos a los mayores tiranos al poco de haber nacido”. No convence que pongan el foco directo en la juventud por no aguantar “los palos”. Dos cuplés de trámite que llevan al estribillo. Corrientito el primero al no probar un Calipo desde que saben que hay gente que se congela la picha. Al mismo nivel el segundo a la enorme frente de su prima Paqui, por lo que al caerse de espaldas se da en la frente.

Aceptable

Preliminares

Comparsa, Los enemigos - Preliminares

El tipo. Los reyes de la baraja. Las coplas. Los cuatro palos de la baraja. Cada uno con un significado para darle mucho cuerpo a todo un repertorio. La comparsa de Joseja Puerto da un paso al frente con una idea que coge mucho vuelo en su desarrollo tanto en la presentación como en el popurrí, sabiendo escapar de los dogmas de esta modalidad a la hora de plantear los temas. A esto hay que sumar un grupo que suena más potente y coplas que apoyan a que el resultado final sea notable. Cartas que marcan el rumbo de ganar o perder en la vida dan forma a una presentación que ya deja ver el planteamiento del popurrí, representando las espadas a las traiciones, las copas a las tentaciones, los oros al dinero y los bastos al poder. Apuestan fuerte en los pasodobles, con una música que, sin salirse de los cánones tradicionales, cuenta con un trío original. Marcan una línea diferente en la primera letra al ser una crítica a Juan Roig, dueño de Mercadona, por explotar a los proveedores, subir los precios en la pandemia o mandar a sus camioneros a trabajar durante la Dana de Valencia. Algo más vista, aunque bien tratada, la segunda al abandono que sufren las personas mayores. Lo hacen a partir del relato de la vida de una anciana que sirve para denunciar que “mueran abandonados siendo solo viejos invisibles”. Sueltan una floja mano en los cuplés. En el primero, su pareja huele a garrapiñada cuando se le descompone el estómago con los perfumes dulces, mientras que en el segundo sufren de todo en un fotomatón. No van de farol.

aceptable

Previa

La comparsa de Joseja Puerto está empezando a ver los frutos después de una década participando desde Sevilla en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras estrenarse en cuartos de final con 'Ahora o nunca' en la edición de 2023, en el último COAC consiguió consolidarse en la segunda fase con 'La fiesta'. En este 2025, intentará seguir con su progresión con 'Los enemigos'.

El estreno de esta comparsa fue en el año 2013 con 'El obrero'. Posteriormente, rondó en varias ocasiones la segunda fase con agrupaciones como 'Los esperados', 'Vida', 'Hermanos' o 'La consulta'.

La principal novedad estará en la dirección de la comparsa, que la asume Francisco Jesús Gómez León, antiguo director de la comparsa de Tocina, con agrupaciones como 'Pueblo llano' (2018), 'A base de palos' (2019), 'Los tocaos del ala' (2020) y 'La división extranjera' (2022).

En cuanto a los autores, Joseja Puerto sigue contando con colaboraciones gaditanas. En la música, volverá a estar presente el sello de Luis Rivero, en la que será su tercera participación conjunta de ambos tras 'Ahora o nunca' y 'La fiesta'. Rivero, que también presentará el coro 'Cádiz, el show', lleva ya varios años colaborando con comparsas sevillanas, haciéndolo primero con la comparsa de Alcalá de Guadaíra, participando en repertorios como los de 'Los aspirantes', 'Los traidores', 'La cumbre' y 'La tierra prometida'. A su lado, también estará Fernando Manuel Rodríguez Endrina, quien lleva en esta agrupación desde 2023. Antes, también ha compartido con Joseja comparsas como 'La cuenta atrás' y 'Hermanos'.

En cuanto a la letra, los cuplés volverán a ser del autor portuense Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli. En este 2025, concursará con la chirigota 'Los Pimpinelas de la plaza Fragela'.