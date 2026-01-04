Cortes en carreteras de Cádiz por la borrasca Francis: cortada la A-233 entre Conil-Barbate por inundaciones

Las intensas lluvias que se están produciendo este domingo en la provincia está causando las priimeras incidencias importantes. Dos carreteras han sido cortadas a la circulación por inundación de la vía, según consta en el mapa del estado del tráfico de la DGT, entre ellas la que conecta Conil y Barbate.

Así, la A-2233 (Conil-Barbate, por Zahora y Los Caños) mantiene desde las 12:48 horas un corte en la circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 12. El Ayuntamiento de Barbate informa que La vía permanece cortada al tráfico por inundación, estableciéndose nivel negro de circulación debido al corte total de la carretera. No hay vehículos ni personas implicadas, señalan.

Desde el Ayuntamiento se recomienda usar la N-314 y evitar la zona de la incidencia, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Se informará de cualquier novedad conforme se disponga de nueva información. La Policía Local de Barbate ha sido informada de la incidencia por si pudieran verse afectadas zonas de su demarcación policial. Asimismo, el Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla ha sido notificado y ha activado el sistema Lince.

También consta en la Dirección General de Tráfico otro corte por inundación, en este caso en Rota, con la CA-3400, entre el kilómetro 0 y 2,6 en ambos sentidos.

Aviso amarillo y naranja por lluvia

La Agencia Estatal de Metereología mantiene el aviso amarillo en el litoral de Cádiz durante la jornada y lo eleva a naranja en la comarca del Campo de Gibraltar. La última actualizaciónde la AEMET apunta a acumulados este domingo de 15 mm en una hora y de 40 a 60 en 12 horas en el litoral de Cádiz y el sur de la campiña y la Sierra de Grazalema. En el Estrecho se prevé incluso más intensas con 25 en una hora y hasta 100 mmm en 12 horas, con aviso también posibles tormentas. De momento, estará activado hasta las 18:00 horas en la gran parte de la provincia y hasta las 21:00 horas en el Campo de Gibraltar.