La borrasca Francis en Cádiz: avisos por lluvia en toda la provincia, frío y la AEMET activa uno especial por nieve en cotas bajas

La borrasca Francis seguirá presente este domingo en Cádiz con el aviso activo por lluvias al menos hasta la tarde. La Agencia Estatal de Metereología mantiene el aviso amarillo en el litoral de Cádiz durante la jornada y lo eleva a naranja en la comarca del Campo de provincia. A ellos se une el frío en los próximos días y una advertencia especial por la posibilidad de nevadas en cotas bajas, que en la provincia se situará en los 500 metros para la jornada de reyes.

La última actualizaciónde la AEMET apunta a acumulados este domingo de 15 mm en una hora y de 40 a 60 en 12 horas en el litoral de Cádiz y el sur de la campiña y la Sierra de Grazalema. En el Estrecho se prevé incluso más intensas con 25 en una hora y hasta 100 mmm en 12 horas, con aviso también posibles tormentas. De momento, estará activado hasta las 18:00 horas en la gran parte de la provincia y hasta las 21:00 horas en el Campo de Gibraltar.

Según señala la Agencia, la borrasca fría aislada Francis se aproximó este sábado al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre el cuadrante suroeste peninsular. Por otro lado, la posición de una baja estacionaria en Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirían una masa muy fría de origen ártico sobre la Península a partir de las últimas horas de la joranda. "Como resultado de la interacción entre ambos elementos, se espera que se produzcan precipitaciones significativas en áreas del sur y este peninsular, que podrán ser en forma de nieve a partir de domingo en cotas bajas del norte y este, así como en puntos de la zona centro. Debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos", señalan.

Este domingo 4 de enero, Francis se desplaza hacia el Mediterráneo y se intensificará del flujo húmedo de componente este, con las precipitaciones más intensas n los tercios sur y sudeste peninsular, pudiéndose superar los 80 mm/12 h en el área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao.

Para el día 5 no hay avisos activados por lluvia. Es probable que se den chubascos moderados en Sierra de Cádiz y débiles en litoral atlántico, según señala la cuenta Meteocádiz. La AEMET señala que el día de Reyes queden todavía, a primeras horas, algunas precipitaciones en el extremo oriental de Andalucía

Bajada de temperaturas

Todo esta situación conllevará una importante bajada de temperaturas, con mínimas que desde el lunes descenderán casi a la mitad. Así en la ciudad de Cádiz de mínimas de 14 el sábado se pasarán a los 8 del lunes y 5 del día de Reyes. En Grazalema, se esperan que los termómetros se queden por debajo de los cero grados, con -2 de mínima en la madrugada en que llegan los Reyes de Oriente. 2 grados en Jerez, en Medina,.... Esto unido a la lluvia y la bajada de la cota de nieve puede dejar nevadas.

¿Nieve el día de Reyes en Cádiz?

"A su vez, la penetración de la masa ártica por el norte peninsular provocará un desplome de la cota de nieve, pudiendo darse nevadas localmente moderadas a cualquier altitud en puntos de la cordillera Cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte, sistema Central y cara norte de Pirineos, trasladándose al final del día hacia la Ibérica sur", explican desde la AEMET. Aunque todavía existe incertidumbre sobre la cobertura espacial e intensidad de las nevadas, se espera que el lunes 5 de enero se alcance el punto álgido de este episodio.

En el caso de la provincia de Cádiz la cota estará en su punto más bajo el marte 6 de enero y miércoles 7, con una cota de 500 metros. En esa cota se mueven más de media docena de municipios donde podría nevar entre los que figuran Villaluenga del Rosario, Grazalema, Benaocaz, Olvera, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, El Gastor, Zahara de la Sierra.