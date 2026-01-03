Una masa de aire ártico puede dejar nieve en varios municipios de Cádiz en la víspera de Reyes

El día de Reyes puede estar marcado por la bajada de temperaturas y la nieve, al plantearse un escenario en el que coinciden la borrasca Francis con la llegada de una masa de aire ártico que provocará un importante descenso de temperaturas.

Según estima la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Francis está situada al oeste peninsular y se irá desplazando hacia el golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península. Pero a partir de este sábado 3 de enero, una masa de aire ártico empezará a entrar sobre la Península debido a una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte que darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte.

Con estos factores meteorológicos, se prevé que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular y que, junto a la penetración de la masa fría ártica, desembocarán a partir del domingo nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro. Está previsto que el sábado se sucedan precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el litoral, mientras que el domingo se harán extensibles también a la sierra de Grazalema.

Nieve por encima de los 500 metros: la Sierra y otros municipios afectados

Se prevé que el lunes 5 de enero sea el día más álgido de este episodio invernal de nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. En la provincia de Cádiz, de hecho, se vivirán heladas débiles a moderadas en las sierras orientales, y la cota de nieve irá descendiendo hasta 400-500 metros al final del día también el martes, 6 de enero.

Una cota en la que se mueven más de media docena de municipios donde podría nevar entre los que figuran Villaluenga del Rosario, Grazalema, Benaocaz, Olvera, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, El Gastor, Zahara de la Sierra.

Según informa Protección Civil en un comunicado y basándose en el pronóstico de la Aemet, debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda "un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos" y solicitan extremar las precauciones.

Recomendaciones en caso de heladas:

Ante la complicada situación prevista para los próximos días, Protección Civil y Emergencias pide mantenerse informado continuamente a través de los medios oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de la Dirección General de Tráfico.