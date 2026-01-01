La borrasca Francis, a pocas horas de entrar en Cádiz: así lloverá los próximos días en la provincia

Francis será la primera borrasca de gran impacto del 2026 y según las previsiones, afectará de lleno a la provincia de Cádiz en los primeros días del año. Este sistema de bajas presiones, que transporta una masa de aire subtropical, templado y húmedo, comenzará afectando primero a Canarias en este primer día de 2026 y a partir de ahí se irá trasladando hacia el tercio sur y sureste peninsular, dejando lluvias que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el Golfo de Cádiz a partir del sábado 3 de enero o última horas del viernes 2. Además, Francis interaccionará en su deambular con una masa de aire de origen ártico que harán que bajen mucho las temperaturas hasta el punto de se podrían producir nevadas, aunque por el momento no hay zonas de Cádiz en las que se haya concretado este extremo.

Primer fin de semana de 2026 muy lluvioso en Cádiz

La borrasca fría aislada nombrada Francis comenzó a formarse el miércoles 31 de diciembre en el entorno de las islas Azores. Su aproximación a la Península, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología, se producirá por el cuadrante sureste por lo que toda la zona del Golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar y Costa del Sol terminarán siendo las más afectadas, con acumulados muy destacados.

Francis además coincide con la formación de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y un escenario de alta presiones sobre el Atlántico norte. Según explica Aemet, esto "dará lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar a partir del día 3 de enero". Esta situación meteorológica será la que explique el próximo temporal de lluvias intensas sobre el sur peninsular pero también la llegada de un frío intenso que hará bajar la cota de nieve en buena parte del país.

La borrasca Francis comenzará afectando este jueves 1 de enero a Canarias y se espera que no sea hasta las últimas horas del viernes 2 o ya en el primer tramo del sábado 3 cuando los chubascos comiencen a llegar de manera fuerte y persistente a áreas del Golfo de Cádiz. Según destaca el servicio meteorológico de tiempo.com, el sábado podría cerrarse en Cádiz con acumulados que podrían superar los 25 litros por metro cuadrado, un anticipo de una jornada de domingo donde la persistencia de las lluvias podrían dejar acumulados más destacados.

El domingo 4 de enero, la borrasca Francis se irá desplazando progresivamente hacia el este, barriendo Andalucía de oeste a este y dejando a su paso precipitaciones generalizadas y localmente muy abundantes. Según el modelo europeo que expone tiempo.com, los acumulados podrían ser superiores a los 100 litros por metro cuadrado en el entorno del Estrecho y en zonas de montaña de Málaga, donde las lluvias seguirán siendo persistentes, mientras que en el resto de la comunidad se irán repartiendo de forma más irregular conforme avance la jornada.

Para el lunes 5 de enero, día en que se celebran las Cabalgatas de Reyes Magos, aunque existe mucha incertidumbre aunque los mapas de previsión de Aemet recogen por el momento para la tarde una probabilidad baja de lluvias en la zona de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste, entre un 25-35 por ciento. La situación se presentaría algo más complicada en la mitad este de la provincia, con una probabilidad del 50% en el área del Estrecho y mucho mayor, de entre el 80-90% en localidades de la Sierra más limítrofes con la provincia de Málaga. Por este motivo, Aemet recomiendo seguir la evolución de las previsiones los próximos días.

Previsión de acumulados en Cádiz

Esta es la previsión de lluvias acumuladas diarias que prevé tiempo.com