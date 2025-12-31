La borrasca Francis depara un inicio de año con mucha lluvia y frío en Cádiz

El año que está a punto de estrenarse arranca con un cambio de tiempo en Cádiz y la mayor parte del país, con las altas presiones retirándose y dando paso a una borrasca atlántica con frentes asociados, con precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta. Se trata de la borrasca Francis, la quinta borrasca de gran impacto con nombre propio de la temporada 2025-2026, que entrará en la provincia el viernes 3 de enero, haciéndose fuerte el 4 de enero, para seguir avanzando hacia todo el mapa peninsular.

La AEMET detalla que los mayores acumulados se darán en el Golfo de Cádiz e islas Canarias. También se espera durante el sábado una entrada de aire frío continental en el extremo norte donde dejará precipitaciones, que pueden ser de nieve en cotas bajas.

Las temperaturas por lo general aumentarán, con algunos descensos al final del periodo y habrá heladas que afectarán al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días.

De cara al día 4 de enero, Francis irá perdiendo fuerza y se situará entre el Estrecho y el Mediterráneo occidental donde, junto con un anticiclón atlántico, dando paso a una nueva entrada de aire polar continental con un importante descenso de temperaturas.

Aunque se espera que se despejen algo a lo largo del día 6, los cielos estarán cubiertos en gran parte de la Península incluyendo la noche de Reyes, con probables precipitaciones que serán más intensas en el litoral mediterráneo que en el atlántico y nieve en amplias zonas del interior y vertiente cantábrica.

Chubascos ocasionales el día 31

La mañana del 31 arrancará lluviosa en la provincia, disipándose las precipitaciones a medida que avance la tarde, salvo en los municipios del Campo de Gibraltar, según avanza la AEMET. En la madrugada del 31 al 1 de enero parece que permanecerá nublado, mientras que el primer día del año seguirá lloviendo en Algeciras y municpios cercanos.