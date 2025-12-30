Así será el tiempo el día y la noche de fin de año: nublado y algo de lluvia

El año 2025 terminará en la misma tónica en la que se ha desarrollado las navidades gaditanas, con mal tiempo, entre nubes y algo de lluvia. Según la AEMET, el día 31 de diciembre permanecerá nublado, sin que se descarten precipitaciones débiles sobre todo en el tercio occidental, que irán disipándose a medida que avance la jornada. Concretamente, está previsto que llueva a primera hora de la mañana y también durante la madrugada del año nuevo por la zona del Campo de Gibraltar, fundamentalmente Algeciras, mientras que durante el día podría llover en municipios de la Bahía como Cádiz, San Fernando y en otros de la mancomunidad de la Janda como Barbate. La probabilidad de precipitaciones será del 25 al 30 por ciento en prácticamente toda la provincia y durante toda la jornada del último día del año.

Según recoge la AEMET Andalucía, "este año va a finalizar más lluvioso de lo normal en prácticamente todo el territorio salvo en el poniente almeriense".

En cuanto a las temperaturas, rondarán entre las mínimas de 5 grados en Jerez, Costa Noroeste y la Sierra, y las máximas de 15 y 16 grados que reinarán en prácticamente toda la provincia de Cádiz, apunta la Agencia Estatal de Meteorología.

Niebla durante la semana y lluvias intensas el fin de semana

La jornada de este martes amanecerá de nuevo con una densa niebla en prácticamente toda la provincia salvo en la Sierra de Grazalema, sin previsión de lluvia. Si bien, el fin de semana será más parecido al que acaba de transcurrir. El viernes día 2 de enero comenzarán de nuevo las precipitaciones, que serán más intensas el sábado y el domingo, en los que se esperan que caigan 37 y 10 litros de agua en 12 horas, respectivamente. De momento los días 5 y 6 de enero se salvan del mal tiempo, aunque es pronto para predecirlo con exactitud.

Las lluvias que han tenido lugar durante el sábado y el domingo han propiciado que los pantanos sumen un 27,2 hectómetros cúbicos en la Cuenca del Guadalete-Barbate, según informa la Red Hidrosur. De hecho, los pantanos de Cádiz han vivido un buen año hidrológico. Tras las lluvias que han caído durante el primer tramo de las navidades y las borrascas de los dos últimos meses, los embalses llegan al 48 por ciento de su capacidad, casi el doble que hace justo un año, cuando se encontraban al 28 por ciento.

En cifras exactas, según los datos de la Red Hidrasur de la web de la Consejería de Medio Ambiente, los embalses de la cuenca Guadalete-Barbate se encuentran actualmente al 47,98 por ciento, lo que supone un total de 859,54 hectómetros cúbicos, 29 más que hace justo una semana y 343 más que hace un año. A principios de año, los pantanos apenas alcanzaban al 28 por ciento de su capacidad.