Los pantanos de Cádiz encaran el final de año casi al doble de reservas que a principios de 2025

Los pantanos de Cádiz han vivido un buen año hidrológico. Tras las lluvias que han caído durante las navidades y las borrascas de los dos últimos meses, los embalses superan el 47 por ciento de su capacidad, casi el doble que hace justo un año, cuando se encontraban al 28 por ciento.

En cifras exactas, según los datos de la Red Hidrasur de la web de la Consejería de Medio Ambiente, los embalses de la cuenca Guadalete-Barbate se encuentran actualmente al 47,07 por ciento, lo que supone un total de 843,27 hectómetros cúbicos, 26 más que hace justo una semana y 326 más que hace un año.

Las abundantes lluvias de este año ha llegado a proporcionar más de 50 por ciento de agua embalsada, fundamentalmente tras las intensas precipitaciones del primer trimestre de año. Tras el descenso natural por el paso del verano, el otoño se ha presentado más lluvioso que en los últimos cursos y el invierno que acaba de empezar arranca apuntando alto si se mantiene la tendencia del pasado invierno, algo que todavía es imposible de predecir, por lo que es fundamental hacer un buen uso del agua, que sigue siendo un bien muy escaso.

Así, según apuntan los planes hidrológicos realizados por la Consejería de Medio ambiente, la cantidad de agua acumulada sirve para aliviar durante prácticamente dos años las demandas de la provincia gaditana, al señalar la cantidad de 425 hectómetros cúbicos al año para la zona de influencia del Guadalete-Barbate.

Agua embalsada por pantanos

Por pantanos, los embalses de Los Hurones y Guadalcacín, que son los que abastecen a numerosos puntos de la provincia, se encuentran al 79,40 y al 41,07 por ciento, respectivamente. Hay que recordar que los Hurones es el gran beneficiario del trasvase Guadiaro-Majaceite, y su desembalse va al pantano de Guadalcacín, que puede acumular un total de 800 hectómetros cúbicos de agua. Estos dos embalses son los que abastecen de suministro para consumo humano, una vez realizado el tratamiento de potabilización, al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), que copa hasta veinte localidades de la provincia, incluido el término municipal de Jerez y todo el ámbito de la Bahía.

En cuanto al resto de pantanos, el de Arcos se encuentra al 92,3 por ciento, mientras que el de Guadarranque está al 92,40; el embalse de Bornos está al 58,94 y el Redondo presenta un porcentaje del 59.88 por ciento del total. Por su parte el embalse del Celemín se encuentra al 42,38 por ciento, mientras que el de Barbate se presenta a un 45,86 de su capacidad total y el de Zahara-El Gastor está al 23,81 por ciento.

Aviso amarillo por lluvia el fin de semana

Tras unos días de tregua, las lluvias estarán de vuelta en la provincia de Cádiz durante un fin de semana que será pasado por agua. Y lo harán con fuerza, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por la acumulación de precipitaciones previstas a todo el territorio gaditano para este sábado.

Si inicialmente las previsiones apuntaban a tres las comarcas afectadas por el aviso amarillo: el Litoral, el Campo de Gibraltar y Grazalema, el aviso se ha hecho ya extensivo a la Campiña jerezana y la Sierra de Cádiz.

En el Litoral se ha activado a las 12 horas del sábado, prolongándose hasta las 0 horas del domingo, mientras que en la Campiña lo hace a las 15.00 horas. La previsión apunta que se puedan acumular precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, la predicción también apunta a la posibilidad de tormentas ocasionales durante todo este periodo.

Por su parte, en el Campo de Gibraltar, el aviso amarillo se activará a las 15 horas de este sábado, alargándose hasta las 0 horas del domingo. Al igual que en el Litoral, se espera la acumulación de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas ocasionales.

Por último, en Grazalema y su entorno, el aviso amarillo también estará activo desde las 15 horas del sábado y hasta las 0 horas del domingo. En esta comarca, además de la posibilidad de que se produzcan precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora, se espera que el total acumulado durante 12 horas supere los 40 litros por cuadrado.