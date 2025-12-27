La provincia de Cádiz estará en aviso amarillo por lluvias este sábado

Tras unos días de tregua, las lluvias estarán de vuelta en la provincia de Cádiz durante un fin de semana que será pasado por agua. Y lo harán con fuerza, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo por la acumulación de precipitaciones previstas en buena parte del territorio gaditano para este sábado.

Así, serán tres las comarcas afectadas por el aviso amarillo: el Litoral, el Campo de Gibraltar y Grazalema. Se salva la zona de la Campiña y buena parte de la Sierra, lugares en donde no se activará ningún tipo de aviso.

La zona de la provincia de Cádiz en donde más tiempo se prolongará el aviso amarillo será la del Litoral, que abarca a la Costa Noroeste, la Bahía de Cádiz y la Janda. En ella, el aviso se activará a las 12 horas del sábado, prolongándose hasta las 0 horas del domingo. La previsión apunta que se puedan acumular precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, la predición también apunta a la posibilidad de tormentas ocasionales durante todo este periodo.

Por su parte, en el Campo de Gibraltar, el aviso amarillo se activará a las 15 horas de este sábado, alargándose hasta las 0 horas del domingo. Al igual que en el Litoral, se espera la acumulación de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas ocasionales.

Por último, en Grazalema y su entorno, el aviso amarillo también estará activo desde las 15 horas del sábado y hasta las 0 horas del domingo. En esta comarca, además de la posibilidad de que se produzcan precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora, se espera que el total acumulado durante 12 horas supere los 40 litros por cuadrado.

Aunque el aviso amarillo se desactive durante la madrugada del domingo, esto no significa que en esta jornada no vaya a llover en la provincia de Cádiz. Todo lo contrario, ya que la probabilidad de precipitaciones, según la Aemet, es del 100% durante casi todo el día, por lo que habrá que tener los paraguas a mano.

Respecto a la última semana del año, la posibilidad de lluvias disminuye considerablemente, aunque no se descarta que puedan haber algunas precipitaciones, especialmente durante el martes 30 de diciembre.