El tiempo en Cádiz el último fin de semana del año 2025

Tras un soleado día de Navidad, parece que la inestabilidad que ha predominado durante la gran parte del mes de diciembre en el tiempo no abandonará la provincia este final de año. Desde la Agencia Estatal de Meteorología pronostican que en el último fin de semana las precipitaciones pueden ser de nuevo intensas en Andalucía.

Así según las previsiones, una depresión en altura seguirá afectando a Andalucía en la recta final de esta semana y las lluvias aparecerán con una probabilidad del 100% desde este sábado. Para el fin de semana, la Aemet prevé que las precipitaciones se desplacen al suroeste, hacia el Golfo de Cádiz, y que se mantengan en la vertiente mediterránea y Baleares. De momento los avisos se quedan en la provincia de Málaga , aunque habrá que estar atentos a las actualizaciones de la agencia.

Eso sí, la jornada del viernes se mantendrá poco nuboso con una tregua, llegando las precipitaciones ya a partir de la madrugada del sábado. En esa misma jornada la cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros en al provincia, con la posibilidad de que en la Sierra se puedan ver algunos copos. En Grazalema se prevé cielos cubiertos con lluvia y alguna tormenta y las temperaturas mínimas bajarían hasta los 0-1 grados.

Y es que el frío seguirá siendo protagonista se estás jornadas, especialmente viernes y sábado. En la Bahía de Cádiz habrá mínimas de 7 -con máximas de 14-, en Medina y Jerez 4 grados, y en la Sierra bajarán más hasta 0-1 grado y apenas 8-9 de máximas.

En general, Andalucía vivirá un viernes con temperaturas sin grandes cambios, que permanecerán frescas con mínimas de entre dos y nueve grados, y máximas que no superarán los 16, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también prevé heladas débiles en sierras del interior.

Pero la situación irá mejorando y los termómetros empezarán a recuperars. ya para la semana de Nochevieja -lunes 29, martes 30 y miércoles 31-, "con la incertidumbre propia de este alcance de predicción", apunta la Aemet, se espera una estabilización progresiva de la atmósfera con cielos cada vez menos nubosos.

El tiempo en España el fin de semana

La AEMETE prevé una situación dominada por las bajas presiones en la Península y Baleares, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en las mitades sur y este peninsulares y en Baleares, afectando durante el viernes también a Galicia. Se esperan fuertes y persistentes en zonas del litoral y prelitoral mediterráneo, siendo también posible en Baleares durante el viernes y en los litorales atlánticos andaluces el sábado. En regiones de Cataluña podrán acumularse más de 250 mm. La cota de nieve, localmente por debajo de 500/700 metros el viernes, irá subiendo hasta los 1300/1700 m., con acumulados significativos en el Pirineo.

Las temperaturas tenderán a ascender, con heladas, que al principio cubrirán amplias zonas del interior peninsular y serán intensas en entornos de montaña del norte, tendiendo a menos para quedar restringidas a montañas. Predominará el viento moderado de componente este, con intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo, golfo de Cádiz y Cantábrico. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas, pocos cambios térmicos y viento moderado de componentes oeste y norte.