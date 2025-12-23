¿Lloverá esta Nochebuena y Navidad en Cádiz? El tiempo previsto según la AEMET

Lluvioso y con varias borrascas. Así ha sido el mes de diciembre en la provincia de Cádiz y así parece que acabará. Sin embargo, llegan unos días de algo de tregua tras otra jornada de intensas precipitaciones este martes 23 y al menos los avisos, activados en amarillo hasta la tarde, se alejan de la provincia de Cádiz.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en el día de Nochebuena seguirá afectando la depresión en altura y se esperan algunas precipitaciones en gran parte de Andalucía aunque en muchas zonas serán débilesy con las más intensas en la mitad oriental donde habrá nevadas por encima de 1200-1400 metros aproximadamente.

"El día de Navidad todavía nos afecta la zona depresionaria en altura, aunque tan sólo se esperan algunas precipitaciones en general débiles en algunas zonas reducidas de la parte oriental de Andalucía", apuntan desde la AEMET de la región.

Así en la zona occidental gaditana, los cielos estarán aún cubiertos durante la madrugada del miércoles, tendiendo a menos la nubosidad tal y como avanza la jornada y quedando muy baja la probabilidad de lluvia en toda la provincia -salvo el Campo de Gibraltar donde habrá un 40%- durante miércoles y jueves, con Nochebuena y Navidad.

Frío para Nochebuena y Navidad

Eso sí, las temperaturas bajarán varios grados, siendo los días más fríos desde la jornada navideña. Las mínimas pueden quedarse apenas en 3 grados en Jerez, 4 en Medina y sólo en 1 grado en algunos municipios de la Sierra de Cádiz. Por la Bahía gaditana, marcarán 6 en Chiclana y San Fernando, o 7 en Cádiz, cuando hasta ahora venían marcando 10 grados de mínima.

De hecho, el frío es lo que destacan de estas dos jornadas cuentas como Meteocádiz. Así apunta que la noche de Nochebuena no tendrá apenas nubes pero será "muy fría". Durante el día estará nublado; "con chubascos debiles-lloviznas durante la mañana en la Sierra de Cádiz siendo moderados por la tarde en Sierra Grazalema". El día de Navidad seguirá el frío con nubes por la mañana.

Fin de semana, otra vez lluvia y baja la cota de nieve

Para el fin de semana llegan de nuevo las nubes y la probabilidad de precipitaciones, especialmente el sábado y el domingo.

Para el viernes la cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros. Ya estos días pasados se ha visto cuajar algo de nieve en las zonas altas de la Sierra de Grazalema.