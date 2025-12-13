La borrasca Emilia deja importantes lluvias esta madrugada en Cádiz: los municipios donde más ha llovido con hasta 45 mililitros en las últimas horas

La borrasca Emilia ha mantenido en aviso naranja a todo el litoral de Cádiz desde el viernes por la tarde y se mantendrá hasta esta mañana. Aunque se espera que las lluvias remitan por la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología mantedrán activa hasta las doce de la noche de este sábado y este domingo la alerta en la mar, por oleja debido al viento de levante que sopla con fuerza 7 y rachas de más de 60 kilómetros por hora.

Las precipitaciones se acumularon especialmente esta madrugada del viernes al sábado en muchos municipios de Cádiz, que según la AEMET han sido los lugares de Andalucía donde más ha llovido y sólo superado por localidades de Las Palmas, en Canarias, donde esta borrasca está afectando especialmente. Las estaciones meteorológicas recogen desde las doce de la noche hasta esta mañana a las diez, más de 45 mililitros de precipitaciones acumuladas en Vejer, 38 en Cádiz capital y 38 en Tarifa. San Fernando, con 35, y Barbate, con 33 mm, tampoco se quedan atrás. Prácticamente todas las estaciones de las localidades costeras han recogido imporantes cantidades, además de los 20 de Medina Sidonia.

Como ya indicó la AEMET, se esperaban precipitaciones fuertes y persistentes en torno al área del Estrecho durante la madrugada del sábado, tendiendo a remitir a lo largo de la mañana y pudiendo volver a intensificarse al final del día. En el aviso se advertía de riesgos de hasta 100 mm en doce horas en el litoral de Cádiz y el Campo de Gibraltar. Por su parte, en la Sierra de Cádiz apenas ha llovido.

Los avisos quedarán desactivados en Cádiz, según las previsiones, en la mañana de este domingo. Sin embargo, el lunes las probabilidades de lluvia vuelven a crecer para las primeras jornadas de la semana próxima.

Desde AEMET Andalucía señalana que durante la tarde del sábado apenas se esperan precipitaciones salvo en la zona oriental, donde este domingo sí se esperan lluvias más cuantiosas. "El lunes será el último día que nos afecte la borrasca Emilia ya en fase de disipación y con giro a levante. De nuevo precipitaciones localmente intensas en Andalucía con cambio a poniente en el viento en superficie. El martes nos afectará otra nueva depresión que se descuelga".

Lluvia acumulada desde esta madrugada en las estaciones meteorológicas