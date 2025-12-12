La borrasca Emilia entra de lleno en Cádiz: estas son las horas a las que más lloverá

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado los avisos por lluvias en la provincia de Cádiz desde las 18:00 horas de este viernes 12 de diciembre. En concreto, Aemet ha activado los avisos amarillos en todo el litoral gaditano, incluida la Bahía de Cádiz, por un riesgo importante de lluvias que podrían dejar acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y 20 litros en una hora. En la campiña también se ha activado el mismo nivel aunque los acumulados que se esperan son algo inferiores: 40 litros en 12 horas y 15 en una hora. La zona del Estrecho de Gibraltar se encuentra en nivel naranja por el riesgo de acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La borrasca Emilia pues, ha entrado con fuerza en Cádiz aunque Aemet espera no obstante que las precipitaciones se concentren principalmente en la noche del viernes o incluso ya en la madrugada del sábado.

Una madrugada de fuertes lluvia y tormenta

La situación es cambiante debido al desplazamiento de la borrasca y también al del viento que hace que los pronósticos puedan variar en horas. En Cádiz capital, en principio se espera que se a partir de las 00:00 horas cuando comience a llover. Será en torno a las 05:00 horas cuando habrá 2 litros por metro cuadrado en un hora y esto irá aumentando confrome vaya acercándose el amanecer. Se espera que la lluvia sea más intensa a las 07:00 horas con 4 litros por metro cuadrado.

La lluvia continuará de manera más leve hasta primeras horas de la mañana, siendo algo casi imperceptible a las 10:00 de la mañana. A pesar de estas predicciones más leves con respecto a la lluvia, en la AEMET, son precavidos y avisan de que puede llegar a haber 20 litros por hora en el periodo estipulado entre las 18:00 del viernes hasta las 00:00 del sábado.

El sábado 13 de diciembre continuará nublado y con altas propabilidades de lluvia, pero habrá que estar pendientes tanto del cielo como de los pronósticos meteorológicos que dada la situación son muy cambiantes.

Lluvias en la provincia

En el Puerto de Santa María y Puerto Real se espera que las lluvias aparezcan a partir de las 23:00 de la noche aunque al principio se espera que sean leves, conforme vaya avanzando la noche se irán intesificando. Será a partir de las 05:00 horas cuando comience a acentuarse la lluvia y durará hasta las 09:00 horas, aunque las horas donde se espera que caigan más litros por metro cuadrado son entre las 05:00 horas y las 08:00 horas.

Jerez de la Frontera se mantiene alerta con el aviso amarillo y espera que el inicio de la noche sea lluvioso y es que las precipitaciones aparecerán a partir de las 21:00 horas y hasta las 23:00 horas no habrá tregua siendo las dos últimas horas las más lluviosas e intensas. Se espera que a lo largo de la madrugada la lluvia sea constante hasta las 08:00 horas. Durante el resto de la jornada del sábado no se espera que llueva pero los cielsop ermancerán cubiertos.

La noche en Rota también será de lluvia incesante, habrá algunos chaparrones a partir de la medainoche, donde se pueden acumular hasta 2 litros pormetro cuadrado. Aunque no será hasta las 05:00 horas cuando comenzará la tormenta, la hora más crítica serán las 07:00 horas que será cuando vuelva a llover de manera muy intensa.

Chiclana de la Frontera tiene aviso naranja activado por riesgo de lluvias fuertes y es que la madrugada y la mañana prometen ser bastante intesas con respecto a las lluvias. Entre las 23:00 horas y las 00:00 horas se espera que se acumulen 2 litros por metro cuadrado. Pero esto es solo el inicio, a partir de las 04:00 horas volverá llover de amnera acentuada en la zona. La previsión es que se acumulen 14 litros por metro cuadrado en una hora a las 06:00 horas; 17 litros por metro cuadrado a las 08:00 horas y 8 litros por metro cuadrado a las 09:00 horas. Las lluvia persistiría hasta las 10:00 horas.

Previsión de lluvia en Chiclana de la Frontera / AEMET

A partir de las 12:00 horas el aviso naranja desaparece y activa el amarillo que permanecerá hasta el domingo, dejando una tarde y una noche de sábado predominada por las lluvias y también la madrugada del domingo.

En algunos puntos de la Sierra de Cádiz, la lluvia hará presencia de manera puntual a lo largo de la noche del viernes, pero sin ningún tipo de aviso por parte de la AEMET, por lo que no se esperan grandes chubascos en la zona.

Aviso naranja en el Estrecho

Las localidades más cercanas al Estrecho de Gibraltar como son Algeciras o la Línea de la Concepción vivirán una una madrugada marcada por una viso naranja por peligro de lluvias importantes y fenómenos costeros. El viento de levante va cambiando los pronósticos y aunque se espera que haya tormenta a lo largo de la noche, serán las primeras horas dela tarde cuando empiecen las precipitaciones.

Habrá un lapso de tiempo en el que no lloverá y se retomará a partir de las 03:00 horas y continuará a las 06:00 horas y las 07:00 horas. Todo esto puede cambiar de manera significativa conforme avance el día. Aunque dado que está activado el aviso naranja hay que tener precaución a partir de las 18:00 horas y así evitar exposiciones inecesarias. Algunas previsiones de la AEMET son de 100 litros en 12 horas.

Las lluvias continúa la semana que viene

El mal tiempo parece resistirse y amenaza con quedarse hasta principios de la semana que viene, se espera que durante la jornada del lunes las lluvias sigan siendo la tónica habitual en el litoral gaditano y en casi toda la provincia. Según informar AEMET, no sería hasta el martes cuando las últimas lluvias hagan aparición y comiencen a despedirse del sur de Andalucía. Por lo que aún quedan varios días dominados por la borrasca.