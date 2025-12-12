La borrasca Emilia trae a Cádiz avisos de lluvia de hasta 100 mililitros en 12 horas

La borrasca de gran impacto Emilia , que se situará entre el Golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre el mediodía del viernes y el domingo, afectará este fin de semana al país con temporal de viento, oleaje y lluvias. Además de Canarias; la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado en una nota que 'Emilia' originará precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el suroeste peninsular e incluso "muy fuertes" en el área del Estrecho durante el viernes y el sábado.

De hecho, desde la AEMET ya han activado avisos amarillo y naranja para este fin de semana en la provincia de Cádiz por importantes precipitaciones que es espera traiga el quinto sistema con nombre de la temporada. El viernes se hace a partir de las ocho de la tarde, con alerta naranja en el Campo de Gibraltar y amarilla en el resto de municipios y comarcas, salvo la Sierra. El riesgo puede llegar a lluvias acumuladas de hasta 100 militros en 12 horas en el Campo de Gibraltar, y 60 en la Bahía de Cádiz y la Campiña.

El sábado segurián los avisos con el mismo riesgo que el día anterior al menos, por el momento hasta las doce de la mañana. Se suma a ello el aviso por riesgo costero en el Estrecho, con viento de levante de fuerza 7 y mar combinado con olas de tres y cuatro metros.

Lluvia con otro sistema la próxima semana

Desde AEMET Andalucía señala que este nuevo sistema depresionario en altura se empieza a descolgar hasta aislarse en el norte de África a partir de este viernes, inestabilizándose el tiempo en la recta final de esta semana e inicios de la próxima.La posibilidad de lluvia, aunque más baja y sin aviso, seguirán el domingo y también a principios de la siguiente semana, al menos lunes y martes, por otro sistema.

Así, "la situación se inestabiliza debido a una depresión aislada en altura y flujo de levante en superficie, generando precipitaciones localmente intensas entre viernes y lunes. Luego el martes llegará otro sistema que de nuevo probablemente genere lluvias intensas".

Según Meteored, el segundo sistema frontal de la semana barrerá el tercio occidental peninsular pero, a medida que profundice hacia latitudes más bajas, irá estrechándose dando lugar a la formación de una baja en superficie en las proximidades del Golfo de Cádiz, favoreciendo la aparición de la lluvia en diversos lugares.

El escenario descrito anteriormente es ideal para que el flujo de levante y de gregal puedan aportar grandes cantidades de humedad a zonas de la vertiente que, junto al aire frío en altura, hará aumentar la probabilidad de lluvia en esta zona.