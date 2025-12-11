Una pequeña dana en el Golfo de Cádiz dejará lluvias en la provincia: estas son las previsiones de acumulados para el viernes

Las borrascas que están circulando por el Atlántico Norte estos días están teniendo su reflejo en el tiempo en Cádiz, dejando unos días marcados por la inestabilidad y las lluvias y precipitaciones. Tras el frente que cruzó la provincia este miércoles, que no dejó grandes acumulados pero sí unas cantidades muy beneficiosas para la tierra tanto en cuantía como en intensidad, este jueves se plantea como un día de tregua antes de la llegada de un nuevo frente, previsto para el viernes y que dejará ya una lluvia algo más intensa. El fin de semana también será pasado por agua en la provincia, aunque desigual según las zonas, concentrándose estas precipitaciones más abundantes en la zona del Campo de Gibraltar tanto el sábado como el domingo.

Una pequeña dana al sur de la Península

Posición de la dana al sur de la Península. / tiempo.com

Desde primera hora de este viernes 12 de diciembre, una nuevo frente asociado a otra borrasca atlántica irá aproximándose a la Península nuevamente por el oeste. Según las previsiones de tiempo.com, al paso de este frente las temperaturas irán bajando lo que propiciará la formación de una pequeña dana en el entorno del Golfo de Cádiz y que se mantendrá sobre la vertical de Marruecos durante todo el fin de semana. Será este fenómeno por tanto el que explicará la inestabilidad en la provincia durante todo el fin de semana, situación que se traducirá en tormentas y lluvias algo más fuertes en las proximidades del Mar de Alborán y que en Cádiz terminará afectando más a la zona del Campo de Gibraltar.

Durante los primeros días de las próxima semana, esa pequeña dana comenzará a moverse por la zona sur, desde Marruecos hacia el norte de Argelia y Túnez, por lo que en la Península esa inestabilidad irás trasladándose más hacia las Baleares.

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología han ido actualizando la previsión de lluvias en la provincia para estos próximos días. Continuará siendo muy alta durante el viernes 12, en especial desde el mediodía y durante toda la tarde y se extenderá hasta las primeras horas del sábado 13. En la tarde de esta jornada, las lluvias tenderán a remitir prácticamente en toda la provincia salvo en el Campo de Gibraltar. El domingo se prevé una situación muy similar a la de la tarde del sábado pero a partir del lunes 15 volverán a reactivarse las lluvias en esas comarcas de la provincia en las que había desaparecido, es decir, Sierra, Janda, Campiña, Costa Noroeste y Bahía de Cádiz. Así llegaremos al martes 16 en el que nuevamente, las probabilidad de precipitación volverá a ser muy elevada en toda la provincia, entre del 95-100%. Las lluvias comenzarán a remitir a partir de la tarde-noche del martes de manera que el miércoles 17 ya podríamos hablar de precipitaciones que abandonan la provincia.

Aemet ya sí recoge los acumulados previstos en la provincia para la jornada del viernes, y son los siguientes: