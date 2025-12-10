Aemet avanza cómo será el tiempo en Cádiz a partir del viernes: más lluvias que se extenderán hasta la próxima semana

La Agencia Estatal de Meteorología continúa avanzando cómo será el tiempo en Cádiz los próximos días, unas jornadas que estará marcadas por las lluvias que han comenzado han caer sobre la provincia este miércoles 10 de diciembre y que se prolongarán hasta bien entrada la próxima semana (al menos hasta el martes 16 según el primer pronóstico de Aemet) y descartando el jueves, que será un día de transición entre las precipitaciones. Según explica Aemet, estas lluvias se deberán a un "un nuevo descuelgue y aislamiento de una depresión en altura con reflejo en superficie, generará precipitaciones que serán localmente intensas en diversas zonas de Andalucía".

El tiempo en Cádiz en la primera quincena de diciembre

El paraguas será el mejor aliado en Cádiz durante estos días de diciembre, al menos hasta el martes 16, jornadas que estarán marcadas por las precipitaciones según los mapas predictivos de Aemet. Con la salvedad del jueves 11, día en que las probabilidades de que haya lluvia en la provincia son algo más bajas (entorno al 20-25%), durante el resto de fechas los porcentajes son muchos más elevados. En general, destaca el viernes 12 de diciembre, con probabilidades que rondarán el 90% de lluvia durante todo el día en la totalidad de la provincia.

Para el sábado 13 comenzará a disminuir en la costa atlántica aunque se mantendrá igualmente elevada en toda la zona del Campo de Gibraltar y el general en los municipios más cercanos a la provincia de Málaga. Aemet espera que comience a descender la probabilidad de lluvias en esta zona a partir del último tramo del lunes ya día 15 de diciembre.

En la costa atlántica y la Bahía de Cádiz de manera más concreta, aunque las opciones de que llueva durante el fin de semana son más reducidas el ambiente será igualmente inestable, con cielos cubiertos y días por lo general muy desapacibles.

A partir del lunes 15 de diciembre, la situación se mantendrá muy similar a la del domingo, es decir, menor probabilidad de lluvia en la costa atlántica y elevada en el área del Estrecho, pero el martes parece que podrían volver a reactivarse las precipitaciones, situándose todas las comarcas gaditanas entorno al 60-65% de probabilidad de precipitaciones.

Por el momento, Aemet no tiene previsto activar ningún tipo de aviso por lluvias en la provincia pero habrá que estar pendientes a la evolución meteorológica de los días.

Acumulados previstos en Cádiz los próximos días

Aunque Aemet no recoge por ahora pronósticos de lluvias acumuladas por municipios, otros servicios meteorológicos como tiempo.com sí avanzan estas cifras. Tal como se desprende, el viernes sería la jornada más lluviosa aunque sin acumulados excesivos en la franja atlántica de la provincia (Bahía de Cádiz, Costa Noroeste y parte de la Janda) y también en comarcas del interior como la campiña y la sierra. En el caso del Campo de Gibraltar, los mayores acumulados se producirían en la zona ya en fin de semana. También confirma tiempo.como al gual que Aemet que serán días lluviosos al menos hasta el martes 16 de diciembre.