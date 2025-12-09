Cádiz se prepara para la llegada de una nueva borrasca: esta es la lluvia que se espera en la provincia en la segunda semana de diciembre

Tras un puente de la Inmaculada muy estable en Cádiz, el tiempo está punto de dar un giro de 180 grados con la llegada de un nuevo frente que promete lluvias en la provincia durante unos cuantos días. Se trata de un extenso sistema frontal asociado a una borrasca atlántica de alto impacto de nombre Bram que, aunque está afectando a Reino Unido, en la Península llegará a dejar precipitaciones en el norte y también al sur. Este primer frente abrirá la puerta a la llegada de nuevas lluvias que se harán evidentes en Cádiz a partir del viernes 12 y que se extenderán al menos hasta el fin de semana.

Un primer frente llegará a Cádiz el miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que durante las primeras horas del miércoles 10 de diciembre, este primer frente, asociado a esa borrasca Bram que está afectando a Reino Unido, comience a transitar por toda la Península, barriéndola de norte a sur y de oeste a este. En concreto, en Cádiz se esperan acumulados que podrían superar los 10 litros por metro cuadrado en algunas localidades.

Una vez pasado este frente, se podrían activar chubascos asociados a una llegada de aire frío asociado a una vaguada que sería la que terminaría afectando de manera más pronunciada a todo el litoral de Huelva y Cádiz, con posibilidad de que se produzcan lluvias localmente fuertes con granizo.

En este sentido, y por el momento, Aemet sólo tiene previsto activar el aviso amarillo por precipitaciones en la provincia de Huelva, por acumulados que podrían llegar a los 15 litros por hora. Habrá que estar pendiente por si cambian los pronósticos respecto a la provincia de Cádiz para esa jornada.

Según los mapas predictivos de Aemet por municipios y horas concentran las lluvias en Cádiz de este miércoles 10 de diciembre en el primer tramo de la jornada, sin que se prevé grandes acumulados por ahora:

Alcalá de los Gazules: 6.3 litros/metro cuadrado

Alcalá del Valle: 8.9

Algar: 6.6

Algeciras: 4

Algodonales: 9.1

Arcos de la Frontera: 8.6

Barbate: 6.8

Barrios, Los: 4.3

Benalup-Casas Viejas: 7

Benaocaz: 7.8

Bornos: 9

Bosque, El: 7.8

Cádiz: 14

Castellar de la Frontera: 4.4

Chiclana de la Frontera: 12

Chipiona: 13

Conil de la Frontera: 10

Espera: 11

Gastor, El: 8.9

Grazalema: 8.2

Jerez de la Frontera: 11

Jimena de la Frontera: 5

Línea de la Concepción, La: 4

Medina-Sidonia: 10

Olvera: 9.4

Paterna de Rivera: 8.4

Prado del Rey: 7.9

Puerto de Santa María, El: 13

Puerto Real: 13

Puerto Serrano: 9.2

Rota: 13

San Fernando: 13

San José del Valle: 7.3

San Martín del Tesorillo: 4.1

Sanlúcar de Barrameda: 12

San Roque: 4

Setenil de las Bodegas: 8.8

Tarifa: 4.3

Torre Alháquime: 9.4

Trebujena: 9.6

Ubrique: 7.4

Vejer de la Frontera: 8.4

Villaluenga del Rosario: 7.6

Villamartín: 8.8

Zahara: 8.8

El viento también será protagonista de la jornada en Cádiz ya que rolará de flojo a moderada a medida que vaya avanzando el día. Soplará de componente suroeste con alguna racha que podría llegar a los 50 km/h ya para la segunda mitad de la jornada lo que podrá dejar también una mar algo más picada.

Más lluvias en Cádiz a partir del viernes

Aunque este primer frente se disolverá a medida que vaya avanzado hacia el este peninsular, abrirá la puerta a la llegada de más precipitaciones ya a partir del viernes 12 de diciembre, quedando el jueves como un día de transición.

En el caso de la provincia de Cádiz, la probabilidad de lluvias será muy alta, entorno al 95-100% durante toda esta jornada. Para el sábado 13 comenzará a disminuir en la costa atlántica aunque se mantendrá igualmente elevada en toda la zona del Campo de Gibraltar y el general en los municipios más cercanos a la provincia de Málaga. Aemet espera que comience a descender la probabilidad de lluvias en esta zona a partir del último tramo del lunes ya día 15 de diciembre.

En la costa atlántica y la Bahía de Cádiz de manera más concreta, aunque las opciones de que llueva durante el fin de semana son más reducidas el ambiente será igualmente inestable, con cielos cubiertos y días por lo general muy desapacibles.