Suspendidas las clases en municipios de la Sierra de Cádiz por el temporal

Los fenómenos meteorológicos adversos que azotan a la provincia de Cádiz han motivado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles, 28 de enero, en los centros educativos y asistenciales de los 15 municipios que componen la comarca meteorológicas de Grazalema, según ha decretado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Las localidades gaditanas afectadas son Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara. Las únicas cinco poblaciones de la Sierra en las que no se suspenden las clases son Arcos, Bornos, Algar, Espera y Villamartín.

Según ha detallado en un comunicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, esta suspensión también afecta a 36 municipios de la comarca Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería y a 26 localidades en la comarca meteorológica de Ronda, en Málaga.

En total, 77 localidades andaluzas no tendrán actividad lectiva presencial debido a los avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros. El resto de centros educativos de la región mantendrán las clases. Ahora bien, no habrá actividades ni recreos al aire libre.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en la noche de este martes que la suspensión ha sido una decisión del Comité Asesor de Emergencia de Protección Civil tras valorar la evolución de la meteorología para las próximas horas, en las que tras la borrasca Joseph que ha barrido Andalucía este martes, entrará la borrasca Katrin.

El aviso naranja afectará a toda Andalucía y el rojo, de máximo riesgo, se ha decretado para la comarca almeriense del Valle del Almanzora y los Vélez.

Sanz ha destacado también la situación del río Guadarranque en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, cuyo caudal ha aumentado considerablemente por la lluvia y los desembalses, por lo que serán desalojadas las viviendas más cercanas a la ribera del río y se mantendrá una actividad preventiva por si fueran necesarias más actuaciones.

Además, el Gobierno andaluz ha pedido a los ayuntamientos que cierren este miércoles los parques y que se eviten las actividades al aire libre.

El consejero ha pedido a la población que cumpla con estas instrucciones y evite imprudencias porque la "conjunción del viento, los fenómenos costeros y el agua es un cóctel que merece preocupación, alerta y prevención del conjunto de la sociedad".

Cortes en carreteras

La Diputación de Cádiz ha informado del cierre al tráfico de 26 tramos de carreteras en toda la provincia para garantizar la seguridad de los conductores por la borrasca Joseph.

En la Campiña de Jerez y noroeste se encuentran cortadas las vías CA-5101 (Arcos-Granadilla) del pk 2 al 12, CA-4107 (Torrecera-Paterna) del pk 0 al 7, CA-3400 en Rota, CA-3102 (Macharnudo, Jerez) entre los puntos 0 y 2, CA-3105 en Guadalcacín entre los puntos 0,3 y 1, CA-3101 (El Barroso, Jerez) entre los puntos 1 y 5, CA-3104 (Guadalcacín-Las Mesas) entre los puntos 7 y 7,75, CA-4102 (Las Mesas) entre los puntos 1,8 y 3,3, y CA-3113 (Puerto Real-La Ina) entre los puntos 13 y 17,90.

En la Sierra de Cádiz permanecen cortadas CA-6105 de Alberite en Villamartín (del pk 0 al 15), CA-9118 de acceso a Setenil, CA-9104 (Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas) por deslizamiento de tierras, CA-9108 de Romaila en Torre Alháquime por rotura de un muro de sostenimiento, CA-9101 (Olvera-Coripe) entre los puntos 0 y 8, y CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime) entre los puntos 7 y 8.

En La Janda, Bahía de Cádiz y litoral oeste, se ha cerrado el tramo del pk 7 al 8 de la CA-6200 (Alcalá de los Gazules-Paterna).